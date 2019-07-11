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Operação

Envolvidos em fraudes com cartões do INSS são presos em Guaçuí

A polícia apreendeu 16 cartões do INSS, cinco armas, 24 munições, 63 promissórias, 35 cheques, 10 carteiras de trabalho e três recibos de veículo

Publicado em 

11 jul 2019 às 14:34

Publicado em 11 de Julho de 2019 às 14:34

Uma operação conjunta do Ministério Público e Polícia Militar terminou com a prisão de cinco homens acusados de adquirir, de forma ilícita, cartões de benefício do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). A ação foi realizada na manhã desta quinta-feira (11), em Guaçuí, na região do Caparaó Capixaba.
Com os acusados, a PM apreendeu 16 cartões do INSS, cinco armas, 24 munições, 63 promissórias, 35 cheques, 10 carteiras de trabalho e três recibos de veículo, todos sem explicação de sua origem.
Os militares trouxeram os acusados até a Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim, mas retornaram para Guaçuí porque também serão autuados pela delegacia local por causa da apreensão das armas.
Envolvidos em fraudes com cartões do INSS são presos em Guaçuí

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