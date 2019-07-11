Envolvidos em fraudes com cartões do INSS são presos em Guaçuí

Com os acusados, a PM apreendeu 16 cartões do INSS, cinco armas, 24 munições, 63 promissórias, 35 cheques, 10 carteiras de trabalho e três recibos de veículo, todos sem explicação de sua origem.

Os militares trouxeram os acusados até a Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim, mas retornaram para Guaçuí porque também serão autuados pela delegacia local por causa da apreensão das armas.