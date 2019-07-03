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Usavam criança

Dupla do ES é presa em MG após furtar 48 potes de Nutella

Mulheres são acusadas de usar uma criança de nove anos para guardar o material

Publicado em 

03 jul 2019 às 14:11

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 14:11

Duas mulheres foram presas nesta terça-feira (02) com vários produtos de furto. Elas são acusadas de usar uma criança de nove anos para guardar o material. Nilceia Moreira da Costa, de 53 anos, e Sarajane Moreira de Andrade, de 29 anos, são moradoras de Guaçuí, no Caparaó Capixaba, mas foram detidas na cidade de Espera Feliz/MG.
A Polícia Militar de Minas Gerais informou que foi acionada com a denúncia de que as duas mulheres teriam furtados objetos em um mercado e pelas imagens do comércio foi possível identificar as autoras do crime.
A criança estava em frente a um banco, com três bolsas, onde foram encontrados os materiais descritos. A polícia recuperou duas blusas; uma camiseta; um top de malhação; 48 potes de Nutella e três biscoitos tipo wafer.
Ainda segundo a Polícia, as duas mulheres têm registros por furtos e tráfico no Espírito Santo.

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