Dupla do ES é presa em MG após furtar 48 potes de Nutella

Duas mulheres foram presas nesta terça-feira (02) com vários produtos de furto. Elas são acusadas de usar uma criança de nove anos para guardar o material. Nilceia Moreira da Costa, de 53 anos, e Sarajane Moreira de Andrade, de 29 anos, são moradoras de Guaçuí , no Caparaó Capixaba, mas foram detidas na cidade de Espera Feliz/MG.

A Polícia Militar de Minas Gerais informou que foi acionada com a denúncia de que as duas mulheres teriam furtados objetos em um mercado e pelas imagens do comércio foi possível identificar as autoras do crime.

A criança estava em frente a um banco, com três bolsas, onde foram encontrados os materiais descritos. A polícia recuperou duas blusas; uma camiseta; um top de malhação; 48 potes de Nutella e três biscoitos tipo wafer.