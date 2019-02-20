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BR 262

Domingos Martins: cinco pessoas feridas em colisão entre ônibus e carro

Uma mulher e uma criança de colo ficaram gravemente feridas

Publicado em 

20 fev 2019 às 12:40

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 12:40

Cinco pessoas ficam feridas após batida entre ônibus e carro em Domingos Martins Crédito: Divulgação / Corpo de Bombeiros
Cinco pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave, após um acidente entre um veículo de passeio e um ônibus na noite desta terça-feira (19) em Domingos Martins. A batida aconteceu no km 93 da BR 262 na altura da localidade de Vivendas. O trânsito chegou a ficar parado por aproximadamente uma hora para a remoção das vítimas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o resgate foi acionado por volta das 21h35. Cinco pessoas estavam dentro do veículo, mas uma mulher e uma criança de colo, com idades não divulgadas, estavam feridas com mais gravidade e foram conduzidas para o Hospital em Venda Nova do Imigrante pela Polícia Militar, que chegou antes ao local.
Outras três pessoas que estavam dentro do mesmo veículo foram levadas pelo resgate para Venda Nova do Imigrante. O estado de saúde não foi divulgado. O motorista e os outros passageiros do ônibus não se feriram. 
Cinco pessoas feridas em colisão entre ônibus e carro em Domingos Martins

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