Dois carros se envolvem em acidente na BR 262, em Domingos Martins

Um acidente na manhã desta segunda-feira (05), no km 35 da BR 262, no município de Domingos Martins, na região Serrana, envolveu dois veículos de passeio. Com a batida, que aconteceu em uma curva, os dois carros ficaram ocupando uma via da pista, interrompendo o trânsito.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, que fez o socorro no local, as pessoas que estavam nos carros tiveram escoriações e estavam, aparentemente, bem. A Polícia Rodoviária Federal também atendeu a ocorrência. O tempo estava chuvoso no momento do acidente.