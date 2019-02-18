Corrente de retorno: grupo com 13 mineiros quase se afoga em Guarapari

Crédito: Marcelo Prest | Arquivo

Guarapari, foram resgatados, ao mesmo tempo, no final da manhã deste domingo (18). As vítimas, que são do município de Manhuaçu (MG), e acabaram não conseguindo voltar para a areia, após caírem na conhecida corrente de retorno. Ao todo, 34 resgates foram realizados no domingo, no mesmo local. Treze turistas mineiros que se afogavam na Praia do Morro, em, foram resgatados, ao mesmo tempo, no final da manhã deste domingo (18). As vítimas, que são do município de Manhuaçu (MG), e acabaram não conseguindo voltar para a areia, após caírem na conhecida. Ao todo, 34 resgates foram realizados no domingo, no mesmo local.

Segundo o supervisor de equipe de salva-vidas da Praia do Morro, Wallace Araujo Ramos, o mar neste fim de semana estava revolto por conta de uma frente fria e vento sul. “A praia estava lotada e acontecendo vários resgates. Havia um grupo de 11 dentro d’água. A equipe fez a prevenção, pedindo para que eles recuassem e ficassem com a água na linha da cintura. A equipe fez um resgate e, no retorno, outros dois banhistas acabaram quase se afogando ao tentar ajudar o grupo”, conta.

As vítimas, com idades entre 9 e 19 anos, pediram por socorro por volta das 11h30. O resgate, conta Ramos, durou apenas 15 minutos. Porém, seis salva-vidas foram requisitados para o salvamento, além da ajuda de uma moto aquática com bote e coletes.

“A Praia do Morro possui seis postos de guardas, com quatro guardas cada. Ela é característica de praias de retorno e recebe muitos mineiros”, lembra Ramos, que alerta para que o turista observe as bandeiras e placas de indicação: verde (mar está bom), amarela (existe risco, mas há guarda-vidas) e vermelha (só entrar com orientação).