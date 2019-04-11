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Velório

Corpo de Jonas do Amaral chega a Minas Gerais

Ele será sepultado nesta quinta-feira (11)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 abr 2019 às 22:13

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 22:13

Velório de Jonas Amaral em Espera Feliz, Minas Gerais Crédito: Osmar Aarestrup
O corpo de Jonas Amaral, de 34 anos, que será enterrado na manhã desta quinta-feira (11) em Espera Feliz, Minas Gerais, chegou ao município mineiro no final da tarde desta quarta. O corpo do vendedor está sendo velado em uma capela de um plano assistencial no município mineiro. Jonas foi encontrado morto 19 dias após ter agredido a então namorada Jane Cherubim da Silva, 36 anos, no dia 4 de março, em Dores do Rio Preto.
O corpo foi liberado do Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, por volta das 14h30 desta quarta-feira (10) e chegou no final da tarde à capela mortuária do Plano Vida, no município mineiro em que a família reside.
> Caso Jane Cherubim|A cobertura completa
Sob comoção de parentes e aplausos, o caixão fechado com o corpo do vendedor foi retirado do veículo de familiares, entre eles o pai de Jonas. Segundo o advogado da família de Jonas, Osmar Aarestrup, o sepultamento será 7h30, na quinta, no cemitério local.
O corpo de Jonas foi encontrado no dia 23 de março em uma plantação de café próximo ao local do crime, na localidade de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, na região do Caparaó.. A Polícia Civil divulgou o laudo do exame cadavérico que apontou suicídio como causa da morte do vendedor. Na última sexta-feira (05) o exame de DNA confirmou a identificação.
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