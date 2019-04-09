Corpo de Jonas Amaral deve ser liberado nos próximos dias no Sul do ES

Jonas Amaral, acusado de agredir a namorada Jane Cherubim, em Dores do Rio Preto Crédito: Reprodução/Instagram

O advogado Osmar Aarestrup, que representa a família de Jonas Amaral, está nesta terça-feira (09) em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, para iniciar o processo de liberação do corpo do vendedor. Jonas foi encontrado morto dias após ter agredido a então namorada Jane Cherubim da Silva, 36 anos, no dia 4 de março deste ano na localidade de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, na região do Caparaó.

O corpo de Jonas foi encontrado no dia 23 de março, 19 dias após a agressão, em uma plantação de café próximo ao local do crime. Nove dias depois, a Polícia Civil divulgou o laudo do exame cadavérico que apontou suicídio como causa da morte do vendedor

O identificação do corpo foi confirmada na última sexta-feira (05) . Segundo o delegado José Maria, o o corpo de Jonas deve ser liberado nos próximos dias. Para a liberação do corpo é necessário pegar um documento no Serviço Médico Legal e apresentar no Fórum.

O CRIME

Jane Cherubim, em entrevista à TV Globo Crédito: Reprodução | TV Globo

04/03

A vendedora Jane Cherubim, de 36 anos, foi espancada às 3 horas da madrugada, após sair do local de trabalho com o namorado Jonas Amaral, de 34 anos. Após a agressão, foi largada em uma estrada de Dores do Rio Preto. Por volta de 5h20 da manhã, foi encontrada pelos irmãos, seminua, desmaiada e torturada. Foi levada para um hospital de Carangola (MG). Depois de espancar a namorada, Jonas enviou um áudio por aplicativo para a sogra.

05/03

- Em recuperação no hospital, Jane conseguiu falar e confirmou que foi espancada pelo namorado.

- Justiça decretou a prisão do vendedor Jonas do Amaral, companheiro de Jane, acusado de tê-la espancado. Ele vai responder pelo crime de tentativa de feminicídio.

06/03

- Jane já respirava sem aparelhos, conseguiu falar aos poucos, e permanecia muito inchada devido ao espancamento, ainda sem conseguir abrir os olhos. Em desabafo com a mãe, ela temia que o agressor entrasse no hospital.

- O pai de Jonas disse à Polícia que o rapaz telefonou para ele logo após cometer o crime, dizendo que "sua vida não valia mais nada".

07/03

- A Polícia de Minas Gerais foi alertada para ajudar na localização de Jonas. Fotos de Jonas e a cópia do mandado de prisão foram distribuídas por várias equipes. Uma equipe foi checar uma denúncia em Pedra Menina, mas não obteve sucesso na prisão.

- A família de Jonas ajudou nas buscas do vendedor, que segue foragido da Justiça. Grupo de 40 pessoas se reuniu para procurá-lo na estrada que dá acesso ao Parque Nacional do Caparaó e nas proximidades.

- A Polícia acreditava que Jonas possa ter tido ajuda para fugir.

- No hospital, Jane se levantou da cama pela primeira vez e se viu no espelho.

08/03

- Jane apresentou significativa melhora no quadro clínico, e seguia internada.

- Força-tarefa da Polícia do Espírito Santo e de Minas Gerais foi organizada para localizar Jonas Amaral.

- A Polícia afirma que iria pedir a prisão temporária do pai e do irmão de Jonas, suspeitos de terem alterado a cena do crime e ajudado o suspeito a fugir.

- Jane recebe a visita do advogado e do delegado, presta depoimento à polícia, chora muito, e passa mal em seguida, após relembrar o crime.

09/03

- No hospital, Jane continuava a ter vômitos e dores de cabeça, após ter prestado depoimento no dia anterior.

- O pai, o irmão e um amigo de Jonas foram ouvidos na Delegacia Regional de Alegre durante três horas. Polícia desiste de pedir a prisão deles.

- O advogado da família de Jonas acompanhava novos depoimentos prestados, e afirmou que os parentes do vendedor está sofrendo perseguição e ameaças na cidade de Espera Feliz (MG).

- A Polícia Civil pede para a delegacia de Imigração da Superintendência da Policia Federal do Espírito Santo travar a saída do vendedor Jonas Amaral nos aeroportos de todo país.

10/03

- Cerca de 50 pessoas fizeram passeata em Espera Feliz, Minas Gerais, cidade de Jane Cherubim, pedindo justiça e respeito a todas as mulheres. Familiares da vendedora também participaram.

- Jane Cherubim recebe alta hospitalar e vai para casa com familiares.

13/03

A Polícia Civil não descarta a possibilidade do vendedor Jonas Amaral, de 34 anos, estar morto. “Diligências estão sendo feitas para verificar todas as possibilidades. Não descarto a possibilidade dele estar morto, mas acredito que ele está vivo e se escondendo” disse.

Também nesta quarta, Jane Cherubim, 36 anos, prestou um terceiro depoimento à polícia.

14/03

O delegado José Maria Simão, responsável pela investigação da agressão sofrida pela vendedora Jane Cherubim, 36 anos, informou que Jonas do Amaral, de 34 anos, pode ter cometido suicídio após agredir a vítima. Ele é considerado foragido da Justiça desde o dia 05 de março, um dia após o crime que ocorreu na localidade de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, na região do Caparaó.

23/03

A notícia de que o corpo de Jonas do Amaral foi encontrado em Forquilha do Rio, em Dores do Rio Preto, Sul do Estado, foi recebida com tristeza pela família de Jane Cherubim. "É um fim triste para uma história triste", descreveu Salvador Cherobim, um dos irmãos de Jane, ao saber da morte, no início da tarde deste sábado (23).

A confirmação de que o corpo é de Jonas veio do advogado da família, Osmar Aarestrup.