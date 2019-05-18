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Chuva deixa ruas alagadas na Região Sul do Espírito Santo

Ainda não há registro de famílias desabrigadas e desalojadas

Publicado em 

18 mai 2019 às 18:17

Publicado em 18 de Maio de 2019 às 18:17

As fortes chuvas que caíram nas últimas horas em todo o Estado causaram alagamentos em ruas de Marataízes, Piúma e Itapemirim, no litoral sul. Ainda não há registro de famílias desabrigadas e desalojadas.
Em Itapemirim, os alagamentos foram registrados na localidade de Campo Acima. Equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Obras foram envidas para o local e estão de prontidão prestando apoio à população, de acordo com a assessoria de comunicação. Em Piúma, há registros de alagamento na Avenida Beira-Mar.
O caso mais grave, até o momento, foi registrado em Marataízes. Os moradores da Rua Filemon Tenório, na Barra de Itapemirim, acordaram neste sábado (18) com a rua tomada pela água. Algumas pessoas tentaram desentupir um bueiro, pois a água quase entrou na garagem das casas.
Em outro ponto, na Rua Tomé de Souza, a via também ficou alagada. A Avenida Beira-Mar e as ruas do bairro Acapulco foram tomadas pela água.
A Prefeitura de Marataízes informou que está com equipes em diversos pontos críticos, desobstruindo os bueiros. Quem precisar de ajuda, deve ligar para a Defesa Civil: 28 99964 2947.

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