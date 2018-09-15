Caso de sepultura violada intriga moradores no interior do ES

Caixão revirado em Bom Jesus do Norte Crédito: Internauta | Whatsapp

Uma sepultura foi violada e um caixão com o cadáver de uma mulher foi retirado do túmulo, em um cemitério de Bom Jesus do Norte, na região Sul do Espírito Santo. O caso, que ocorreu na madrugada desta quinta-feira (13), foi apurado pela Polícia Civil, que investiga o caso. Com a tampa de concreto quebrada, um crânio ficou visível para todas as pessoas que estiveram no cemitério.

De acordo com o boletim de ocorrência, o coveiro que trabalha no cemitério, localizado em uma área movimentada da cidade, que fica próximo de uma delegacia de polícia, encontrou o túmulo violado, com a tampa do caixão quebrada e aberta. Como o local não possui câmeras de segurança e até o momento não existem testemunha, a polícia busca outras pistas para tentar encontrar os suspeitos.