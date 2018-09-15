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Polícia

Caso de sepultura violada intriga moradores no interior do ES

Crânio foi retirado do caixão e abandonado no terreno do cemitério
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 21:14

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 21:14

Caixão revirado em Bom Jesus do Norte Crédito: Internauta | Whatsapp
Uma sepultura foi violada e um caixão com o cadáver de uma mulher foi retirado do túmulo, em um cemitério de Bom Jesus do Norte, na região Sul do Espírito Santo. O caso, que ocorreu na madrugada desta quinta-feira (13), foi apurado pela Polícia Civil, que investiga o caso. Com a tampa de concreto quebrada, um crânio ficou visível para todas as pessoas que estiveram no cemitério.
De acordo com o boletim de ocorrência, o coveiro que trabalha no cemitério, localizado em uma área movimentada da cidade, que fica próximo de uma delegacia de polícia, encontrou o túmulo violado, com a tampa do caixão quebrada e aberta. Como o local não possui câmeras de segurança e até o momento não existem testemunha, a polícia busca outras pistas para tentar encontrar os suspeitos.
> Inpe emite alerta de tempestade de raios e chuva de granizo no ES
Além da polícia, a prefeitura da cidade também foi acionada pelo coveiro. Servidores do órgão público estiveram no cemitério para acompanhar a investigação prévia dos policiais. Após a ação, familiares fecharam o caixão com o cadáver da mulher que morreu em julho do ano passado e devolveram à sepultura, que foi novamente lacrada.

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