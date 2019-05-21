Carro atropela funcionários a serviço do DER em São José do Calçado

Motorista teria sido fechado por um caminhão em curva, capotou e atropelou dois trabalhadores às margens da via Crédito: Colaborador Rede Gazeta | Alan Gonçalves

São José do Calçado, no Sul do Estado. O motorista teria sido fechado por um caminhão, capotou e atropelou dois trabalhadores às margens da via. Dois funcionários de uma empresa terceirizada a serviço do Departamento de Estrada de Rodagem (DER) ficaram feridos após serem atropelados na tarde desta segunda-feira (20) em, no Sul do Estado. O motorista teria sido fechado por um caminhão, capotou e atropelou dois trabalhadores às margens da via.

A batida aconteceu por volta das 15h30, no interior de São José do Calçado, na ES 484. Um Fiat Uno, que seguia sentido São José do Calçado para Bom Jesus do Norte teria sido fechado em uma curva por um caminhão. Para não bater contra o caminhão, o motorista jogou o carro para o acostamento da pista, capotou e acabou acertando dois funcionários.

Segundo o DER, uma das vítimas foi socorrida por um carro dos próprios colegas de trabalho e o outro foi socorrido por uma ambulância o Hospital Estadual São José do Calçado. Eles não correm risco de vida.