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Acidente

Carro atropela funcionários a serviço do DER em São José do Calçado

Veículo teria desviado de caminhão, capotou e atingiu os trabalhadores
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 mai 2019 às 23:00

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 23:00

Motorista teria sido fechado por um caminhão em curva, capotou e atropelou dois trabalhadores às margens da via Crédito: Colaborador Rede Gazeta | Alan Gonçalves
Dois funcionários de uma empresa terceirizada a serviço do Departamento de Estrada de Rodagem (DER) ficaram feridos após serem atropelados na tarde desta segunda-feira (20) em São José do Calçado, no Sul do Estado. O motorista teria sido fechado por um caminhão, capotou e atropelou dois trabalhadores às margens da via.
A batida aconteceu por volta das 15h30, no interior de São José do Calçado, na ES 484. Um Fiat Uno, que seguia sentido São José do Calçado para Bom Jesus do Norte teria sido fechado em uma curva por um caminhão. Para não bater contra o caminhão, o motorista jogou o carro para o acostamento da pista, capotou e acabou acertando dois funcionários.
Segundo o DER, uma das vítimas foi socorrida por um carro dos próprios colegas de trabalho e o outro foi socorrido por uma ambulância o Hospital Estadual São José do Calçado. Eles não correm risco de vida.
Já o motorista do Fiat Uno e o filho também foram socorridos com escoriações para o hospital. O estado de saúde não foi informado pela unidade.

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