Carro atinge casa em acidente em Mimoso do Sul

Um acidente assustou os moradores de uma casa às margens da ES 297, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado, no final da manhã desta sexta-feira (08). Segundo a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle na curva e parou na coluna da garagem da residência. Somente o motorista sofreu ferimentos leves.
A batida foi após a ponte do Itabapoana. O internauta Jean Carlos Almeida Siqueira passou pelo local logo após o fato. No veículo, um Renault Sandero, haviam dois homens. Um deles saiu do veículo sozinho, já o motorista ficou desacordado por alguns minutos e após recuperar a ocorrência foi levado por uma ambulância até o hospital.
Ninguém da família ficou ferido, segundo a PM.