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Acidente

Caminhoneiro morre em acidente na BR 101, em Itapemirim

Pista chegou a ficar totalmente interditada para trabalho das equipes para a retirada do corpo do local
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 mar 2019 às 11:27

Publicado em 02 de Março de 2019 às 11:27

Um homem morreu na noite desta sexta-feira (01) em Itapemirim, na BR 101, depois de tombar o caminhão baú que dirigia. A pista chegou a ficar totalmente interditada para retirada do corpo.
O acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), aconteceu às 22h25, no km 402. O caminhoneiro perdeu o controle e tombou as margens da pista. A vítima, que não teve o nome divulgado, morreu no local.
Equipes da PRF, da concessionária da Eco101, que administra a via, e a perícia da Polícia Civil estiveram no local. Por volta da meia-noite, a rodovia foi totalmente liberada para o tráfego.

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