Caminhoneiro morre em acidente na BR 101, em Itapemirim

Um homem morreu na noite desta sexta-feira (01) em, na BR 101, depois de tombar o caminhão baú que dirigia. A pista chegou a ficar totalmente interditada para retirada do corpo.

O acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), aconteceu às 22h25, no km 402. O caminhoneiro perdeu o controle e tombou as margens da pista. A vítima, que não teve o nome divulgado, morreu no local.