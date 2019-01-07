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Interdição

Caminhão com carga inflamável sofre acidente e interdita BR 101 no ES

Rodovia foi fechada por risco de vazamento de etanol que o veículo carrega

Publicado em 07 de Janeiro de 2019 às 18:04

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 jan 2019 às 18:04
BR 101 em Mimoso do Sul Crédito: Reprodução/Google
Um acidente envolvendo uma carreta interrompeu o trânsito no km 450 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, por volta das 15h desta segunda-feira (07). O local foi fechado por risco de vazamento de etanol que o veículo carrega.
Segundo a concessionária que administra a via, a ECO 101, a carreta carregada de etanol encostou na defensa metálica da pista, danificou a válvula do veículo e ocasionando pequeno vazamento do produto.
Por segurança, foi necessário interditar a pista, já que carga é de produto perigoso, inflamável. Equipes da empresa estão no local e aguardam a chegada do Corpo de Bombeiros para avaliar o local. A BR 101 foi liberada às 16h30.
Ninguém ficou ferido na ocorrência.

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