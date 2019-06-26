Câmeras de monitoramento em manutenção em Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, nove estão em manutenção, segundo o município. A promessa, era de que a maior cidade do Sul do Estado receberia vinte novas câmeras no ano passado e mais vinte até o fim de 2019. Os equipamentos seriam capazes até de identificar carros roubados ou furtados. Das 40 câmeras de videomonitoramento da prefeitura de, no Sul do Estado, nove estão em manutenção, segundo o município. A promessa, era de que a maior cidade do Sul do Estado receberia vinte novas câmeras no ano passado e mais vinte até o fim de 2019. Os equipamentos seriam capazes até de identificar carros roubados ou furtados.

Segundo a prefeitura, o município está ainda na fase interna do processo licitatório, fazendo cotação de preços. De 40 câmeras, hoje 31 estão em funcionamento e nove em manutenção preventiva, aguardando visita de um técnico da Secretaria de Estado de Segurança Pública para verificar o problema dos equipamentos.

Fundamental no desfecho e investigação de crimes que acontecem em Cachoeiro, as imagens das câmeras de segurança são monitoradas por uma central de videomonitoramento que funciona 24 horas. Para se ter ideia, em 2018, a polícia pediu 191 imagens para ajudar na investigação de crimes.