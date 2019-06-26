Câmeras de monitoramento em manutenção em Cachoeiro de Itapemirim

Das 40 câmeras de videomonitoramento da prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, nove estão em manutenção, segundo o município. A promessa, era de que a maior cidade do Sul do Estado receberia vinte novas câmeras no ano passado e mais vinte até o fim de 2019. Os equipamentos seriam capazes até de identificar carros roubados ou furtados.
Segundo a prefeitura, o município está ainda na fase interna do processo licitatório, fazendo cotação de preços. De 40 câmeras, hoje 31 estão em funcionamento e nove em manutenção preventiva, aguardando visita de um técnico da Secretaria de Estado de Segurança Pública para verificar o problema dos equipamentos.
Fundamental no desfecho e investigação de crimes que acontecem em Cachoeiro, as imagens das câmeras de segurança são monitoradas por uma central de videomonitoramento que funciona 24 horas. Para se ter ideia, em 2018, a polícia pediu 191 imagens para ajudar na investigação de crimes.
De acordo com o secretário de Segurança e Trânsito, Ruy Guedes, a prefeitura fará uma nova licitação. Um novo prazo foi dado para a instalação dos equipamentos. “Esperamos que em 60 dias seja finalizado o processo licitatório para que coloque a licitação na praça e após edital, credencie a empresa vencedora. A intenção é que ao final desse ano possamos expandir nosso monitoramento”, afirmou o secretário.