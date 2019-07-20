Cachoeiro de Itapemirim registra três acidentes com moto por dia

Acidente deixa uma vítima fatal em Cachoeiro Crédito: TV Gazeta Sul

De acordo com o Corpo de Bombeiros, somente na primeira quinzena deste mês de julho foram 18 chamados registrados. De janeiro a julho já são 240. O número é maior que o registrado no mesmo período do ano passado – 213 acidentes.

O coronel do 3° Batalhão do Corpo de Bombeiros, Herbert de Carvalho, faz um pelo para que os motociclistas tenham cautela. “Os motociclistas são mais vulneráveis do que os motoristas, então, nosso apelo é que eles conduzam com mais prudência. Era de se esperar que tenham mais cuidado que os motoristas no trânsito, mas isso não acontece”, afirma o Carvalho.

O município, de acordo com dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), possui 32.698 motocicletas, corresponde a 28% da frota total de Cachoeiro. Como o trânsito é municipalizado, campanhas de educação e conscientização fazem parte das ações da prefeitura.