Batida deixa dois mortos na BR 101

Crédito: Internauta/Gazeta Online

Duas pessoas morreram após um grave acidente no BR 101, na altura de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. A batida foi entre uma carreta e carro de passeio. As vítimas estavam no veículo menor que ficou com a frente totalmente destruída.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente foi próximo ao trevo que dá acesso à Rodovia do Frade por volta das 7h. O caminhoneiro contou que o carro Fiat Pálio, com placas de Cachoeiro de Itapemirim, fazia uma ultrapassagem na curva.

O asfalto ficou cheio de marcas de frenagem, pois o caminhoneiro tentou parar e não conseguiu. A carreta ainda arrastou o carro por aproximadamente 100 metros até parar.

A carreta seguia de Viana, na Grande Vitória para São Paulo. Já o Pálio seguia contrário. Durante toda a manhã, o trânsito ficou lento na rodovia e chegou a ser interrompido para o trabalho da perícia. A pista foi totalmente liberada por volta de 12h.

Apenas uma das vítimas foi identificada pela PRF, mas o nome não foi divulgado. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico legal de Cachoeiro de Itapemirim.