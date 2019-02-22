Bandidos deixam cidade sem televisão no interior do ES

O município de Iúna, na região do Caparaó, está sem sinal de televisão desde a noite desta quarta-feira (20). Segundo a prefeitura, além de furtarem os cabos do padrão de energia que são ligados diretamente à casa da torre de TV, que fica no bairro Niterói, também furtaram os aparelhos que fazem a transmissão do sinal.
Em nota, a prefeitura lamentou o ocorrido. Inicialmente, a empresa que presta o serviço descobriu o furto de fios de cobre. Porém, hoje funcionários do município foram ao local para levar o cabeamento e encontraram a porta do imóvel que possui os aparelhos aberta.
Objetos foram levados, outros, foram vandalizados e quebrados no local. A previsão é de que até a tarde desta sexta-feira o sinal da TV Gazeta seja restauradas. Já as demais emissoras, no sábado à tarde.