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Furto

Bandidos deixam cidade sem televisão no interior do ES

Criminosos roubaram fios e padrões de energia de torres de TV
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 fev 2019 às 21:37

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 21:37

O município de Iúna, na região do Caparaó, está sem sinal de televisão desde a noite desta quarta-feira (20). Segundo a prefeitura, além de furtarem os cabos do padrão de energia que são ligados diretamente à casa da torre de TV, que fica no bairro Niterói, também furtaram os aparelhos que fazem a transmissão do sinal.
Em nota, a prefeitura lamentou o ocorrido. Inicialmente, a empresa que presta o serviço descobriu o furto de fios de cobre. Porém, hoje funcionários do município foram ao local para levar o cabeamento e encontraram a porta do imóvel que possui os aparelhos aberta.
Objetos foram levados, outros, foram vandalizados e quebrados no local. A previsão é de que até a tarde desta sexta-feira o sinal da TV Gazeta seja restauradas. Já as demais emissoras, no sábado à tarde.

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