Vídeo: prefeita presa no ES é recebida com gritos de "eu te amo"

Ela foi ouvida na condição de testemunha em processo relacionado à Operação Lee Oswald, de 2012. Alvo da Operação Rubi, deflagrada para apurar pagamentos de propinas em troca de vantagens a empresários no Sul do Estado, a prefeita está presa desde 9 de maio.

O depoimento foi marcado para as 9 horas desta terça. Algumas dezenas de pessoas acompanharam a chegada da prefeita, acompanhada pela Polícia Militar. O juiz da cidade foi quem pediu reforço policial para a audiência de instrução e julgamento.

Em vídeo feito por um dos populares, ouve-se o grupo gritando palavras de apoio a Amanda Quinta. "O Reginaldo tinha muito mais, né?", diz uma pessoa, na gravação. Trata-se de Reginaldo Quinta (DEM) mentor político e tio de Amanda. Ele chegou a ser preso em 2012 e é um dos réus no processo.

ASSISTENCIALISMO E POLÊMICAS