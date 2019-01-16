Vice-presidente estadual do PDT, Durão não vai sofrer sanções do partido

Luiz Durão, deputado estadual não reeleito, foi preso em flagrante por estupro Crédito: Fernando Madeira

desde o último dia 4 e denunciado pelo Ministério Público Estadual (MPES), o deputado estadual Luiz Durão, vice-presidente estadual do PDT, não vai sofrer sanções do próprio partido, ao menos por enquanto. Presidente da comissão de ética da legenda no Espírito Santo, Junior Fialho diz que a sigla não pode se manifestar enquanto não houver uma decisão judicial sobre o caso do parlamentar. Durão não foi condenado nem absolvido. A denúncia ainda deve ser analisada. Preso por estupro, o deputado estadual Luiz Durão, vice-presidente estadual do PDT, não vai sofrer sanções do próprio partido, ao menos por enquanto. Presidente da comissão de ética da legenda no Espírito Santo, Junior Fialho diz que a sigla não pode se manifestar enquanto não houver uma decisão judicial sobre o caso do parlamentar. Durão não foi condenado nem absolvido. A denúncia ainda deve ser analisada.

"A gente não tem como avaliar isso agora, tem que aguardar a Justiça, não podemos ultrapassar as decisões judiciais", afirmou Fialho. A comissão, se acionada por algum membro do partido, poderia definir, em caso de sanção, em advertência, afastamento, suspensão ou até expulsão. Isso após a realização de um procedimento com direito à ampla defesa do deputado.

"A gente expulsa ele e a Justiça o absolve. E aí?", questiona Fialho. Por isso, ele diz que caso a comissão seja acionada, o procedimento ficaria em suspenso aguardando o julgamento de Durão.

O caso tramita, por enquanto, no Tribunal de Justiça do Estado (TJES), mas pode "descer" para o primeiro grau, como foi solicitado pelo MPES. De qualquer forma, é o que vai ocorrer a partir de fevereiro, quando Durão já não terá mandato na Assembleia Legislativa. O parlamentar segue preso no quartel do Corpo de Bombeiros, em Vitória.

SECRETARIA

Marcelo Santos decidiu não assumir a Secretaria de Estado de Esportes. Caso contrário, Durão, como suplente, herdaria a cadeira no Legislativo. O titular da pasta ainda deve ser do PDT. O presidente estadual do partido, Sérgio Vidigal, esteve com o governador Renato Casagrande (PSB) nesta terça. Durão ficará na planície porque o correligionárioa Secretaria de Estado de Esportes. Caso contrário, Durão, como suplente, herdaria a cadeira no Legislativo. O titular da pasta ainda deve ser do PDT. O presidente estadual do partido, Sérgio Vidigal, esteve com o governador Renato Casagrande (PSB) nesta terça.