Vereadores de Itapemirim querem proteção policial

Prefeitura de Itapemirim Crédito: IMAGEM/TVGAZETA

Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, querem que a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) garanta segurança pessoal a eles. Seis dos 11 vereadores de, no Sul do Espírito Santo, querem que a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) garantaa eles.

determinar o afastamento dele do cargo, mas a Justiça manteve Peçanha no comando do município, considerando que não há previsão legal para que vereadores decretem afastamento cautelar de prefeito. O grupo, de oposição, está em pé de guerra com o prefeito interino Thiago Peçanha (PSDB). A Câmara chegou a, mas a Justiça, considerando que não há previsão legal para que vereadores decretem afastamento cautelar de prefeito.

Agora, o grupo quer "que seja disponibilizado segurança pessoal diante de possíveis ameaças vindas do prefeito municipal interino Thiago Peçanha Lopes e seus asseclas, ocorridas nos últimos dias, sob pena de graves e irreparáveis prejuízos a nossa integridade física". Esse é o trecho de um ofício, assinado inclusive pelo presidente da Câmara, Mariel Delfino Amaro (PCdoB), que deve ser protocolado nesta quarta-feira (29).

O vereador Leonardo Fraga Arantes (DEM), autor da questão de ordem que levou à decisão de afastamento de Peçanha, alega que o prefeito interino tem colocado a população contra os vereadores.

"Usa a força de prefeito para jogar a população contra nós", diz. Questionado sobre quais atos representariam ameaças aos parlamentares, respondeu que a Casa tem sofrido pressões: "Pressão em cima dos vereadores, jogando servidores contra nós, dizendo que não queremos aprovar tíquete. Estamos sendo hostilizados".

"Queremos que a Sesp tome as providências que achar cabíveis para termos a condução normal nos trabalhos sem interferência do Executivo", complementa.

solicitar a presença da Polícia Militar nas imediações da prefeitura na última segunda-feira (27), quando o presidente da Casa pretendia assumir o controle do Executivo, movimento brecado pelo Judiciário. Não é a primeira vez que a cidade quase vira caso de polícia. A Câmara chegou ana última segunda-feira (27), quando o presidente da Casa pretendia assumir o controle do Executivo, movimento brecado pelo Judiciário.

Thiago Peçanha é prefeito interino porque assumiu o comando da cidade em abril de 2017, depois que o prefeito eleito em 2016, Luciano Paiva (PSB), foi afastado do cargo. Peçanha foi eleito vice-prefeito.

ISCA PARA DISTRAÇÃO

Gazeta Online quanto ao pedido de segurança pessoal e alegação de ameaças feito pelos vereadores da oposição, Peçanha, mais uma vez, creditou a movimentação dos parlamentares ao deputado estadual Theodorico Ferraço (DEM). Procurado pela reportagem doquanto ao pedido de segurança pessoal e alegação de ameaças feito pelos vereadores da oposição, Peçanha, mais uma vez, creditou a movimentação dos parlamentares ao deputado estadual(DEM).

"É mais um ato criminoso orquestrado pelo deputado estadual Theodorico Ferraço, valendo-se dos vereadores de oposição. Não tem fato concreto, nem lastro, à exemplo da fraude legislativa anulada pela Justiça. Com isso, querem jogar uma isca para tirar o foco e a desmoralização pública que se abateu sobre eles", diz o prefeito, por meio de nota.

"O objetivo dessa isca é só distrair a sociedade civil, a imprensa e as instituições da pauta de abusos de que foram acusados. O documento é manobra desesperada e soa irresponsável à luz do Estado de Direito", diz ainda o texto.

RESPOSTA

CPI do Consórcio Intermunicipal de Saúde, no âmbito da qual foi definido o natimorto afastamento de Peçanha. A CPI, no entanto, continua. Em discurso na Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (28), Theodorico disse ter recebido dos vereadores graves denúncias contra o prefeito. Uma delas é tema da, no âmbito da qual foi definido o natimorto afastamento de Peçanha. A CPI, no entanto, continua.

Erick Musso (PRB), que o vereador de Itapemirim Rogério Rocha (PCdoB) possa discursar na Assembleia como "direito de resposta". Outros deputados já haviam discursado em defesa de Thiago Peçanha. Theodorico também pediu ao presidente da Casa,(PRB), que o vereador de Itapemirim Rogério Rocha (PCdoB) possa discursar na Assembleia como "direito de resposta". Outros deputados já haviam discursado em defesa de Thiago Peçanha.