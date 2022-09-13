Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Candidato ao governo

Veja as propostas de Guerino Zanon para o ES

Professor, empresáro e ex prefeito de Linhares disputa o comando do Palácio Anchieta pelo PSD

Publicado em 

13 set 2022 às 15:39

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 15:39

Guerino Zanon
Guerino Zanon, candidato ao governo do ES pelo PSD Crédito: Amarildo/Geraldo Neto
Candidato do PSD para o governo do Espírito Santo, Guerino Zanon é formado em Física pela Ufes. Professor, é sócio-fundador da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de Linhares. Na área pública, foi secretário de Estado, prefeito de Linhares por cinco mandatos e deputado estadual por outros dois, ocupando a presidência da Assembleia Legislativa de 2007 a 2008. Aos 66 anos, é casado, pai de três filhos e avô de dois netos.

SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

  • Liderar o movimento de reconstrução do SUS no Estado, a fim de acabar com filas para consultas, exames e cirurgias;
  • Reorganizar e fortalecer a gestão da atenção da saúde pública para superar as ineficiências no tratamento completo aos pacientes. Investir em tecnologia para reduzir, assim, o tempo de espera do paciente;
  • Atender à população com rapidez e perto do lugar onde as pessoas moram, garantindo serviços regionais com a retomada do projeto Rede Cuidar, diminuindo o ‘trança-trança de ambulâncias nas nossas BRs; 
  • Implantar um sistema de transporte sanitário eletivo para auxiliar os municípios e garantir acesso dos pacientes a exames, consultas, cirurgias e reabilitação física;
  • Implantar e fazer funcionar, em grande escala, a telemedicina pública capixaba com o objetivo de facilitar e garantir o acesso dos usuários ao sistema. Assim, poderemos diminuir a fila de espera das pessoas que precisa da saúde pública no Estado; 
  • Implantar a política estadual de saúde mental, com plano de cuidados para garantir continuidade no tratamento aos pacientes e proteção às famílias;
  • Regionalizar os hospitais, com ampliação da capacidade resolutiva em quantidade e complexidade. Reconstruir a rede hospitalar própria: construir o novo Hospital Geral de Vila Velha, o novo Hospital Infantil de Vitória e viabilizar hospitais regionais no Caparaó, no Norte, no Noroeste e no Litoral Sul do Estado; 
  • Reforçar o sistema de vigilância à saúde e de prevenção e pronta resposta a pandemias e endemias; 
  • Estruturar e aprimorar o complexo regulador de saúde;
  • Erradicar a extrema pobreza no Espírito Santo até 2026;
  • Realizar um esforço de todo governo para enfrentar as causas da pobreza e erradicá-la do Espírito Santo;
  • Dar foco intenso e organizado no atendimento às fmaílias pobres e extremamente pobres; 
  • Priorizar o atendimento às crianças de zero a 6 anos; 
  • Robustecer os CRAS em parceria com as prefeituras; 
  • Melhorar a qualidade, atualidade e o acesso às informações do Cadastro Único (CadÚnico); 
  • Organizar e fazer funcionar um comitê estadual mui-institucional para a superação da pobreza no Espírito Santo, presidido pelo governador do Estado; 
  • Criar políticas públicas e utilizar os bancos estaduais para facilitar o crédito a populações vulneráveis e limpar o nome de quem está negativado; 
  • Parceria com faculdades e universidades para criar programas de atendimento público; 
  • Reajustar os valores do repasse do Fundo Estadual de Assistência Social para os municípios; 
  • Criar o programa estadual de cuidador domiciliar para idosos e pessoas com deficiência; 
  • Resgatar e apoiar os jovens vulneráveis. Aqueles que não trabalham e não estudam - conhecidos como “Nem Nem”.

EDUCAÇÃO E CULTURA

  • Implantar a educação em tempo integral em 100% das escolas estaduais de ensino médio e nos anos finais do ensino fundamental;
  • Construir 100 novas escolas para atender aos anos finais do ensino fundamental e ensino médio integrais, preferencialmente em comunidades de baixa renda; 
  • Trabalhar em parceria com todos os prefeitos para melhorar a qualidade do ensino fundamental municipal;
  • Trabalhar, em cooperação com os municípios e o Terceiro Setor, para universalizar a oferta de creche para as crianças de zero a três anos e qualificar a alfabetização; 
  • Reorganizar, de 2023 a 2026, todas as redes de ensino públicas, em todo o território do Espírito Santo, para facilitar o acesso da população e qualificar a oferta educacional; 
  • Implantar e tornar irreversíveis, na rede estadual, processos seletivos de gestores baseados em avaliação de competências e de desempenho para todas as funções de liderança e gestão na Secretária de Educação, as unidades regionais e nas escolas;
  • Nomear profissionais da área, com amplo conhecimento técnico, para gerenciar as pastas de cultura, turismo e esporte. Dando a esse profissional respaldo e autonomia para desenvolver as melhores práticas para essas áreas;
  • Trabalhar programas de geração de renda com foco na cultura e no turismo;
  • Apoio à implantação e melhoria da infraestrutura de equipamentos culturais, incluindo a conservação, o restauro e a qualificação do patrimônio histórico e cultural;
  • Editais de cultura e esporte com foco nas populações mais vulneráveis;
  • Ampliação da divulgação cultural, turística e esportiva do Estado;
  • Criar ouvidoria para receber sugestões e críticas dos capixabas para as áreas de cultura, turismo e esporte.

EMPREGO

Criar um amplo programa de cursos de qualificação conectado à atração de novos investimentos.

TRANSPORTE

  • Liderar a consolidação das propostas para a melhoria da mobilidade urbana da Região Metropolitana da Grande Vitória; 
  • Tornar o sistema de recarga e de compra do CartãoGV mais eficiente, investindo em tecnologia em novos pontos de venda/recarga; 
  • Revitalização de todos os terminais do sistema Transcol;
  • Iniciar um processo de substituição do combustível utilizado pela frota de ônibus do sistema Transcol para fontes de energia limpa (solar/elétrico).

SEGURANÇA

  • Intensificar a presença da polícia nas ruas para prevenir e impedir crimes contra as pessoas e seu patrimônio;
  • Aumentar a presença preventiva da polícia nas comunidades para garantir a segurança das famílias; 
  • Conter e reduzir progressivamente os espaços do tráfico de drogas e do crime organizado; 
  • Reduzir sistematicamente a taxa de mortes no trânsito; 
  • Retomar e revigorar o gerenciamento intensivo do sistema prisional capixaba, priorizando inteligência, tecnologia e profissionalismo. Investir também em programas que façam o preso trabalhar enquanto cumpre sua pena;
  • Fortalecer as instituições policiais capixabas, estabelecendo um diálogo direto com o governador do Estado; 
  • Ampliar o debate no Estado sobre o excludente de ilicitude, valorizando e incentivando a atuação do bom policial; 
  • Criar um amplo programa de combate à violência contra a mulher, campanhas de conscientização, espaços de acolhimento, programas de empreendedorismo feminino. Parceria com o Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça, Conselho Nacional de Justiça, Defensoria Pública e Ministério da Justiça para atuação em conjunto em programas dessa área; 
  • Políticas públicas para aumentar a segurança no transporte público.

MEIO AMBIENTE

  • Tornar o Espírito Santo o Estado líder em desenvolvimento sustentável no Brasil; 
  • Aumentar a capacidade preventiva e adaptativa do Estado às mudanças climáticas e às catástrofes naturais (enchentes, incêndios florestais, etc);
  • Universalizar a coleta e o tratamento de esgoto para os capixabas;
  • Aumentar a cobertura florestal do Estado, combinando manutenção das florestas naturais e expansão das florestadas plantadas;
  • Conter, reduzir e reverter a degradação e poluição ambiental do ar, dos rios e lagoas e do litoral;
  • Assegurar destinação adequada do lixo e fomentar a reciclagem e recuperação energética dos resíduos; 
  • Melhorar a qualidade, a resolutividade e a eficiência da regulação ambiental estadual.

HABITAÇÃO

  • Realizar um programa de facilitação e acesso à habitação de interesse social; 
  • Firmar convênios com os municípios para um programa de regularização fundiária.

INFRAESTRUTURA

  • Infraestrutura e logística: planejamento para ações permanentes para a melhoria de estradas rurais;
  • Investir4 no sistema de telenia móvel e internet nas áreas rurais, em parceria com as operatdoras e a Anatel; 
  • Investimento na construção estratégica de barragens para garantir a segurança hídrica para a nossa agricultura; 
  • Garantir um programa permanente de recuperação e manutenção de estradas estaduais capixabas; 
  • Incrementar a implantação de infraestrutura cicloviária.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guerino Zanon Eleições 2022 Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados