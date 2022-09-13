Veja as propostas de Guerino Zanon para o ES

Candidato do PSD para o governo do Espírito Santo, Guerino Zanon é formado em Física pela Ufes. Professor, é sócio-fundador da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de Linhares. Na área pública, foi secretário de Estado, prefeito de Linhares por cinco mandatos e deputado estadual por outros dois, ocupando a presidência da Assembleia Legislativa de 2007 a 2008. Aos 66 anos, é casado, pai de três filhos e avô de dois netos.
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Liderar o movimento de reconstrução do SUS no Estado, a fim de acabar com filas para consultas, exames e cirurgias;
- Reorganizar e fortalecer a gestão da atenção da saúde pública para superar as ineficiências no tratamento completo aos pacientes. Investir em tecnologia para reduzir, assim, o tempo de espera do paciente;
- Atender à população com rapidez e perto do lugar onde as pessoas moram, garantindo serviços regionais com a retomada do projeto Rede Cuidar, diminuindo o ‘trança-trança de ambulâncias nas nossas BRs;
- Implantar um sistema de transporte sanitário eletivo para auxiliar os municípios e garantir acesso dos pacientes a exames, consultas, cirurgias e reabilitação física;
- Implantar e fazer funcionar, em grande escala, a telemedicina pública capixaba com o objetivo de facilitar e garantir o acesso dos usuários ao sistema. Assim, poderemos diminuir a fila de espera das pessoas que precisa da saúde pública no Estado;
- Implantar a política estadual de saúde mental, com plano de cuidados para garantir continuidade no tratamento aos pacientes e proteção às famílias;
- Regionalizar os hospitais, com ampliação da capacidade resolutiva em quantidade e complexidade. Reconstruir a rede hospitalar própria: construir o novo Hospital Geral de Vila Velha, o novo Hospital Infantil de Vitória e viabilizar hospitais regionais no Caparaó, no Norte, no Noroeste e no Litoral Sul do Estado;
- Reforçar o sistema de vigilância à saúde e de prevenção e pronta resposta a pandemias e endemias;
- Estruturar e aprimorar o complexo regulador de saúde;
- Erradicar a extrema pobreza no Espírito Santo até 2026;
- Realizar um esforço de todo governo para enfrentar as causas da pobreza e erradicá-la do Espírito Santo;
- Dar foco intenso e organizado no atendimento às fmaílias pobres e extremamente pobres;
- Priorizar o atendimento às crianças de zero a 6 anos;
- Robustecer os CRAS em parceria com as prefeituras;
- Melhorar a qualidade, atualidade e o acesso às informações do Cadastro Único (CadÚnico);
- Organizar e fazer funcionar um comitê estadual mui-institucional para a superação da pobreza no Espírito Santo, presidido pelo governador do Estado;
- Criar políticas públicas e utilizar os bancos estaduais para facilitar o crédito a populações vulneráveis e limpar o nome de quem está negativado;
- Parceria com faculdades e universidades para criar programas de atendimento público;
- Reajustar os valores do repasse do Fundo Estadual de Assistência Social para os municípios;
- Criar o programa estadual de cuidador domiciliar para idosos e pessoas com deficiência;
- Resgatar e apoiar os jovens vulneráveis. Aqueles que não trabalham e não estudam - conhecidos como “Nem Nem”.
EDUCAÇÃO E CULTURA
- Implantar a educação em tempo integral em 100% das escolas estaduais de ensino médio e nos anos finais do ensino fundamental;
- Construir 100 novas escolas para atender aos anos finais do ensino fundamental e ensino médio integrais, preferencialmente em comunidades de baixa renda;
- Trabalhar em parceria com todos os prefeitos para melhorar a qualidade do ensino fundamental municipal;
- Trabalhar, em cooperação com os municípios e o Terceiro Setor, para universalizar a oferta de creche para as crianças de zero a três anos e qualificar a alfabetização;
- Reorganizar, de 2023 a 2026, todas as redes de ensino públicas, em todo o território do Espírito Santo, para facilitar o acesso da população e qualificar a oferta educacional;
- Implantar e tornar irreversíveis, na rede estadual, processos seletivos de gestores baseados em avaliação de competências e de desempenho para todas as funções de liderança e gestão na Secretária de Educação, as unidades regionais e nas escolas;
- Nomear profissionais da área, com amplo conhecimento técnico, para gerenciar as pastas de cultura, turismo e esporte. Dando a esse profissional respaldo e autonomia para desenvolver as melhores práticas para essas áreas;
- Trabalhar programas de geração de renda com foco na cultura e no turismo;
- Apoio à implantação e melhoria da infraestrutura de equipamentos culturais, incluindo a conservação, o restauro e a qualificação do patrimônio histórico e cultural;
- Editais de cultura e esporte com foco nas populações mais vulneráveis;
- Ampliação da divulgação cultural, turística e esportiva do Estado;
- Criar ouvidoria para receber sugestões e críticas dos capixabas para as áreas de cultura, turismo e esporte.
EMPREGO
Criar um amplo programa de cursos de qualificação conectado à atração de novos investimentos.
TRANSPORTE
- Liderar a consolidação das propostas para a melhoria da mobilidade urbana da Região Metropolitana da Grande Vitória;
- Tornar o sistema de recarga e de compra do CartãoGV mais eficiente, investindo em tecnologia em novos pontos de venda/recarga;
- Revitalização de todos os terminais do sistema Transcol;
- Iniciar um processo de substituição do combustível utilizado pela frota de ônibus do sistema Transcol para fontes de energia limpa (solar/elétrico).
SEGURANÇA
- Intensificar a presença da polícia nas ruas para prevenir e impedir crimes contra as pessoas e seu patrimônio;
- Aumentar a presença preventiva da polícia nas comunidades para garantir a segurança das famílias;
- Conter e reduzir progressivamente os espaços do tráfico de drogas e do crime organizado;
- Reduzir sistematicamente a taxa de mortes no trânsito;
- Retomar e revigorar o gerenciamento intensivo do sistema prisional capixaba, priorizando inteligência, tecnologia e profissionalismo. Investir também em programas que façam o preso trabalhar enquanto cumpre sua pena;
- Fortalecer as instituições policiais capixabas, estabelecendo um diálogo direto com o governador do Estado;
- Ampliar o debate no Estado sobre o excludente de ilicitude, valorizando e incentivando a atuação do bom policial;
- Criar um amplo programa de combate à violência contra a mulher, campanhas de conscientização, espaços de acolhimento, programas de empreendedorismo feminino. Parceria com o Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça, Conselho Nacional de Justiça, Defensoria Pública e Ministério da Justiça para atuação em conjunto em programas dessa área;
- Políticas públicas para aumentar a segurança no transporte público.
MEIO AMBIENTE
- Tornar o Espírito Santo o Estado líder em desenvolvimento sustentável no Brasil;
- Aumentar a capacidade preventiva e adaptativa do Estado às mudanças climáticas e às catástrofes naturais (enchentes, incêndios florestais, etc);
- Universalizar a coleta e o tratamento de esgoto para os capixabas;
- Aumentar a cobertura florestal do Estado, combinando manutenção das florestas naturais e expansão das florestadas plantadas;
- Conter, reduzir e reverter a degradação e poluição ambiental do ar, dos rios e lagoas e do litoral;
- Assegurar destinação adequada do lixo e fomentar a reciclagem e recuperação energética dos resíduos;
- Melhorar a qualidade, a resolutividade e a eficiência da regulação ambiental estadual.
HABITAÇÃO
- Realizar um programa de facilitação e acesso à habitação de interesse social;
- Firmar convênios com os municípios para um programa de regularização fundiária.
INFRAESTRUTURA
- Infraestrutura e logística: planejamento para ações permanentes para a melhoria de estradas rurais;
- Investir4 no sistema de telenia móvel e internet nas áreas rurais, em parceria com as operatdoras e a Anatel;
- Investimento na construção estratégica de barragens para garantir a segurança hídrica para a nossa agricultura;
- Garantir um programa permanente de recuperação e manutenção de estradas estaduais capixabas;
- Incrementar a implantação de infraestrutura cicloviária.