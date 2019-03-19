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Disputa iniciada

Três nomes vão disputar presidência do PSDB em Vitória

O prazo final para a inscrição de chapas tucanas se esgotou às 17 horas desta segunda-feira (18). Veja quem são os candidatos.
Maíra Mendonça

Maíra Mendonça

Publicado em 

18 mar 2019 às 21:45

Publicado em 18 de Março de 2019 às 21:45

Wesley Goggi, Neuzinha e Max da Mata Crédito: Edson Chagas / Divulgação / Mariana Bolsoni
O prazo para a inscrição dos concorrentes ao diretório municipal do PSDB em Vitória se esgotou às 17 horas desta segunda-feira (18) e três nomes estão oficialmente no pleito. Wesley Goggi, que disputou como vice na chapa de Lelo Coimbra (MDB) à Prefeitura de Vitória em 2016, e os vereadores Max da Mata e Neuzinha Oliveira encabeçam as chapas inscritas e terão até o final deste mês para conquistar os votos de seus correligionários.
A proposta de Max da Mata para assumir a liderança tucana em Vitória é a de fortalecer e oxigenar o PSDB, investindo em novas lideranças para o pleito de 2018. Por outro lado, ele também ressalta a importância de que o partido volte a construir e apresentar propostas para a cidade.
“Quero agitar o partido no sentido de que essa oxigenação sirva não só para disputar eleição, mas também para pensar a cidade”, afirma. Max da Mata ingressou no PSDB em 2018 após deixar o PDT, mas afirma que sua identificação com a sigla permeia toda a sua trajetória política.
“Eu venho de um histórico de construção partidária. Por onde eu passei foi para construção dos partidos. Nada mais justo do que participar desse processo de refundação do PSDB”, argumenta.
Já Neuzinha construiu uma chapa composta por 70% de mulheres com um objetivo claro: “É hora de as mulheres assumirem esse lugar e participarem ativamente da disputa pelos diretórios”, diz.
A vereadora quer comandar o partido em Vitória para aproximá-lo de suas bases. “Quero organizar o partido para mostrar às comunidades a importância de participar do partido. Vamos dar cursos de capacitação para homens e mulheres que quiserem participar das disputas”, garante.
Já Wesley Goggi afirma que sua candidatura surgiu impulsionada pelo convite dos movimentos de base do partido, como o movimento negro, o de mulheres e o de jovens. Seu objetivo, inclusive, é promover a aproximação do partido com suas bases.
Goggi já foi eleito presidente do PSDB de Vitória em 2015, mas em 2016, o secretário-geral do partido na época, Elcio Amorim, declarou que, por decisão da executiva, ele não falaria mais em nome do PSDB da Capital em função de ações “antidemocráticas que Goggi teria praticado no primeiro turno das eleições daquele ano.
No entanto, Goggi nega que o episódio do passado tenha influência no presente. “Na época eu era candidato a vice-prefeito junto com Lelo Coimbra (MDB). E alguns candidatos a vereador ficaram insatisfeitos porque tiveram menos espaço na TV. Mas na política não dá para agradar a todos”, justifica.
A eleição do diretório municipal ocorrerá no dia 31 deste mês.
 

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