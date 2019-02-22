Tonho da Lua: apelido dado a Carlos Bolsonaro bomba no Twitter

Carlos Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram

Vencedor na queda-de-braço com o ex-presidente interino do PSL Gustavo Bebianno , que foi apeado da secretaria-geral da Presidência, o vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro , virou alvo de piadas nas redes sociais.

A revelação da revisa Época de que parlamentares próximos a Bebianno no PSL se referem a Carlos como "Tonho da Lua" - alusão ao personagem abobalhado interpretada pelo ator Marcos Frota da novela global "Mulheres de Areia" - virou trend topic no Twitter, nesta sexta-feira, 22.

Entre as imagens e "memes" postados na rede social, estão desde uma montagem com Bolsonaro na figura da personagem Ruth, interpretada por Glória Pires e chamada de 'Rutinha' por Tonho da Lua, até uma fotografia que traria os filhos de Bolsonaro, ainda crianças, ao lado do ator Marcos Frota em uma praia à época da novela.

Em outro "meme", Carlos aparece com o rosto do personagem sendo entrevistado na bancada do "Jornal Nacional". Questionado sobre suas propostas, o candidato responde com a expressão que marcou o personagem Tonho da Lua: "Ooâo oaOaa... Oaaôa aaô... A Rutinha".