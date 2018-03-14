TJES aumenta gasto com pessoal, mas não sofre impacto da LRF

Fachadas dos prédios do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, em Vitória Crédito: Divulgação |TJES

O Poder Judiciário aumentou, pelo segundo mês consecutivo, o total gasto no mês em despesa com pessoal da Corte. Nos últimos 12 meses, a despesa foi de R$ 697,02 milhões, enquanto no mês de janeiro o total apurado no mesmo intervalo de tempo havia sido de R$ 696,58 milhões. Entre março e dezembro de 2017, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) havia registrado uma série de decréscimos em seus gastos, todos os meses.

No entanto, em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) conseguiu diminuir o percentual de gastos, fechando o mês com 5,65% sobre a receita corrente líquida. Desde janeiro o Judiciário está abaixo do limite prudencial, que é de 5,7%, e se encontra na faixa do limite de alerta. Naquele mês, o percentual registrado foi de 5,68%.

O nível de alerta não impõe nenhuma punição ou proibição ao gestor, apenas, como o nome diz, acende o sinal amarelo em relação ao gasto com pessoal.

O aumento nos gastos não impactou negativamente para a LRF graças ao aumento registrado na receita corrente líquida, que o chegou a R$ 12,33 bilhões no mês de fevereiro de 2018, um aumento de 0,45% em relação a janeiro de 2018, de acordo com o relatório do TCES.

Já o Poder Executivo, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas e o Ministério Público Estadual ficaram todos abaixo do limite de alerta em fevereiro. Os dados constam no levantamento Painel de Controle, do Tribunal de Contas do Estado (TCES).

em entrevista exclusiva para A GAZETA, publicada nesta segunda-feira (12) no Gazeta Online . O aumento nos gastos com folha de pagamento do TJES vem subindo, nos últimos meses, graças ao reajuste de 5% nos salários dos servidores, previsto em lei, e que começou a valer em janeiro, e também à nomeação de 30 juízes leigos para atuar como conciliadores (20 atuando na capital e 10 no interior do Estado), conforme esclareceu o presidente da Corte, desembargador Sérgio Gama,

Gama ressaltou ainda que há 14 juízes aprovados em concurso para serem nomeados, e que o prazo vence em maio, mas devido à situação fiscal, ainda não é possível garantir que serão nomeados.