TCES decide que carros oficiais da Assembleia devem ser identificados

Carros oficiais da Assembleia Legislativa, usados para transportar os deputados estaduais, não possuem nenhum tipo de identificação Crédito: Fernando Madeira

O Tribunal de Contas do Estado (TCES) determinou que os carros oficiais da Assembleia Legislativa terão que ser identificados preferencialmente por placa especial ou por meio de inscrição por pintura ou adesivo com letras de tamanho razoável, no prazo de 10 dias.

relator do requerimento apresentado pelo deputado estadual Sergio Majeski e pelo ex-secretário-geral da ONG Transparência Capixaba Edmar Camata (ambos do PSB). A decisão teve como fundamento o respeito aos princípios da publicidade e da transparência. Esta foi uma medida cautelar determinada pelo conselheiro e vice-presidente do TCES Domingos Taufner, que épelo deputado estadual Sergio Majeski e pelo ex-secretário-geral da ONG Transparência Capixaba Edmar Camata (ambos do PSB). A decisão teve como fundamento o respeito aos princípios da publicidade e da transparência.

Após o prazo de 10 dias, o presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB), também terá que comunicar ao Tribunal as providências adotadas.

Majeski e Camata requereram que o Legislativo identifique de forma diferenciada os 29 carros oficiais utilizados pelos deputados estaduais para que a população seja capaz de reconhecê-los nas ruas. O mesmo já é feito pelos Poderes Executivo e Judiciário. Segundo os socialistas, a medida é ainda mais importante neste período pré-eleitoral, em que os veículos podem ser usados em campanhas, configurando abuso de poder político.

A Assembleia foi procurada para comentar a decisão, mas respondeu que ainda não foi notificada.

PLACA PRETA

Desde 2015, os carros oficiais, que até então circulavam com placas pretas, não possuem identificação diferenciada. A mudança aconteceu após o veículo do deputado Sergio Majeski (que estava em um compromisso oficial no Parque do Caparaó) ter sido apreendido em Minas Gerais por irregularidades. Com isso, todas as placas foram retiradas dos demais veículos.