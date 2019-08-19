Servidor é investigado após mandar e-mail criticando projeto do MPES

MPES: servidor poderá ser punido até com a demissão do cargo Crédito: Vitor Jubini

Para Eder Pontes, o servidor cometeu "ato de insubordinação" e de "falta de lealdade". Conforme publicado na edição desta segunda-feira (19) no Diário Oficial do MPES, o funcionário agiu "de forma depreciativa" para com o comando da instituição.

Em razão da mensagem, ele poderá ser punido até com a demissão do cargo efetivo que ocupa. O Diário não menciona o conteúdo da mensagem disparada pelo servidor, que é agente de apoio administrativo e ocupa cargo efetivo na Promotoria de Justiça de Ibitirama.

A manifestação crítica do servidor chegou a todos os funcionários porque ele usou um endereço de e-mail destinado a toda a instituição, o "mptodos". Todas as mensagens enviadas para esse e-mail são recebidas por todos os estagiários, servidores e membros (como são chamados promotores e procuradores) que possuem e-mail institucional no MPES.

"INFORMAÇÕES SIGILOSAS"

Há, ainda, uma segunda conduta atribuída ao servidor sob apuração. Segundo a publicação, ele solicitou "informações sigilosas" sobre um membro à corregedoria-geral do MPES. Na avaliação de Eder Pontes, o servidor quis fazer-se de fiscal da lei.

"Utilizou-se, ademais, de papel timbrado constando seu nome e o cargo nesta instituição, além de fazer remissão a ofício com numeração sequencial, a pretexto de praticar ato de ofício completamente estranho às atribuições legais de seu cargo, isto é, como se fiscal da lei fosse", escreveu o chefe do MPES, na publicação.

O PAD tem duração de 60 dias. A portaria que instaurou o procedimento cita possíveis descumprimentos de trechos da Lei Complementar 46/1994. Esse texto legal estabelece os deveres dos servidores público, como ser leal à instituição que servir.

A legislação também proíbe que funcionários públicas manifestem-se "de modo depreciativo ou desrespeitoso a autoridades públicas ou a ato do poder público" e estabelece a demissão para quem, entre outras coisas, cometer ato de "insubordinação grave em serviço".

Procurada para comentar a abertura do PAD, a Associação dos Servidores do MPES (Assempes) destacou somente que a maneira como o processo foi publicado no Diário foge ao padrão. Segundo a Assempes, a divulgação dos processos disciplinares não costuma detalhar as supostas infrações, nem mencionar o nome do servidor.

OS PROJETOS POLÊMICOS

Às vésperas do recesso dos deputados estaduais, em julho, o procurador-geral de Justiça, Eder Pontes, enviou dois projetos para a Assembleia Legislativa, um de lei e outro de lei complementar. Ambos diziam respeito ao que o chefe do MPES chama de modernização administrativa.

Somente com os novos comissionados, quando todos os cargos estiverem providos, o impacto será de R$ 27,2 milhões anuais. Dos 307 postos de livre nomeação e exoneração, 216 são para assessores de promotores.