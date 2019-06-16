Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ataques nas redes sociais

Senadores contrários ao decreto das armas relatam ameaças e pressões

Senador Fabiano Contarato foi um dos que recebeu as ofensas, por seu posicionamento na CCJ do Senado

Publicado em 15 de Junho de 2019 às 23:58

Publicado em 

15 jun 2019 às 23:58
Os senadores Fabiano Contarato e Randolfe Rodrigues são contrários ao decreto das armas Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado
Quatro senadores, entre eles o capixaba Fabiano Contarato (Rede), passaram a sofrer ameaças pelo fato de serem contrários ao decreto sobre armas e munições do presidente Jair Bolsonaro (PSL).
O principal alvo tem sido o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder da oposição no Senado. Ele afirma estar recebendo "centenas de ameaças" nas redes sociais e nos telefones dos gabinetes em Brasília e em Macapá. Ele disse também que tem recebido ataques pelo celular.
Em uma das ligações, uma pessoa que se identificava como militar disse, segundo a equipe de Randolfe, que "é fácil ser contra o decreto de armas sendo que ele anda com segurança armada".
Por conta disso, ele registrou um boletim de ocorrência na Polícia Legislativa da Casa na última sexta-feira.
Já Contarato afirmou sofrer "muita pressão" e estar sendo ofendido moralmente. "São mensagens que visam que eu vote contra os projetos de decretos legislativos que suspendem as novas regras para porte e posse de armas, editadas pelo governo federal. Não vou recuar. Não me intimidam", declarou.
Os senadores Eduardo Girão (Podemos-CE) e Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB) também teriam sofrido ameaças. Todos eles votaram contra o decreto de armas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), divulgou nota na qual diz ter recebido com "indignação" notícias de que senadores estão sendo ameaçados "por defenderem a derrubada do decreto de armas", e afirmou ainda que vai tomar "providências necessárias" para "garantir a proteção e a liberdade de expressão" de cada parlamentar.
Na próxima terça-feira, dia 18, o plenário do Senado vai analisar um parecer da CCJ que pede a suspensão do decreto de Bolsonaro que alterou as regras de uso de armas e de munições, facilitando o porte.
Com a colaboração de Natalia Devens e informações do G1

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fabiano Contarato
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados