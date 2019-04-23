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Renda Extra

Senador, Marcos Do Val vai dar palestras para complementar renda

Capixaba afirma que o salário de senador, com valor bruto de R$ 33,7 mil, é inferior ao que recebia na iniciativa privada

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 21:26

Publicado em 

22 abr 2019 às 21:26
No último mês, o salário líquido do senador foi de R$ 22.654,94. Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado
O senador Marcos Do Val (PPS) vai voltar a ministrar palestras. A razão? Complementar a renda familiar atual. Mesmo com um dos maiores salários da República, R$ 33.763,00 brutos, o parlamentar afirma que o valor é inferior ao que estava acostumado a receber na iniciativa privada. Por isso, vai recorrer à renda extra das palestras na área de segurança pessoal aos finais de semana. 
No último mês, o salário líquido do senador, de acordo com o Portal da Transparência do Senado, foi de R$ 22.654,94. Além disso, Do Val não tem gasto com aluguel para trabalhar em Brasília. É que há benefício de auxílio-moradia no valor de R$ 4.253,00 ou apartamento funcional. O parlamentar utiliza a segunda opção. Para custeio do mandato, também tem direito a recursos para despesas com combustível, assistência médica, telefonia fixa e móvel, assinatura de revistas, entre outros. 
Apesar de o salário como senador ser inferior para os padrões anteriores dele, Do Val reconhece que a remuneração mensal é acima da média que a maioria dos brasileiros recebe por mês. "Jamais desmereci o subsídio recebido para representar os interesses dos capixabas. Trabalharei dobrado para continuar oferecendo o melhor à minha família", afirmou.
Senador, Marcos Do Val vai dar palestras para complementar renda
O parlamentar diz ainda ter consultado o Senado Federal, por intermédio da Consultoria Legislativa, para se certificar da legalidade em exercer as duas funções. "Por meio da Nota Informativa n° 1.455/2019, fui informado que tal atitude está em conformidade com o que estabelece a Constituição Federal e o Código de Ética e Decoro Parlamentar", explicou. 
Segundo o jornal "O Estado de S.Paulo", Do Val recebe R$ 20 mil por hora ministrada nas palestras. 
O senador diz que a tarefa extra não vai coincidir com os dias e horários da atividade parlamentar no Senado, de segunda a sexta. "Trabalharei aos sábados e domingos para complementar minha renda atual", disse.
Com uma experiência de quase 20 anos nos Estados Unidos, Do Val ensinou técnicas de segurança na Swat do Texas. Por isso, as palestras tratam de segurança pessoal, abordagens técnicas, trabalho em equipe e disciplina. 
 
 

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