Romário lança sábado pré-candidatura ao governo do Rio

Senador Romário Crédito: Reprodução/Instagram Romário Faria

O senador Romário (Podemos-RJ) vai lançar a pré-candidatura ao governo do Rio neste sábado, em um clube da Tijuca, Zona Norte. O evento deve contar com a presença do senador Álvaro Dias (Podemos-PR), pré-candidato da legenda à Presidência da República.

Romário aparece em primeiro lugar nas intenções de voto em pesquisas internas encomendadas por partidos. Com o capital político em alta e o cenário eleitoral indefinido, ele pretende angariar apoios e atrair outras siglas que possam encorpar a candidatura. O mandato de Romário no Senado vai até 2022, o que garante a ele um espaço mesmo em caso de derrota. No meio político, no entanto, a possibilidade de o senador encarar a campanha eleitoral é vista com ressalvas.

Em junho de 2016, ainda no PSB, Romário lançou a pré-candidatura à Prefeitura do Rio. Um mês depois, em uma reunião em um hotel da Zona Sul, comunicou ao presidente do partido, Carlos Siqueira, que havia desistido da empreitada. O PSB entrou na coligação de Indio da Costa (PSD) e, no segundo turno, Romário apoiou Marcelo Crivella (PRB), com quem já rompeu.