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Eleições 2018

Romário lança sábado pré-candidatura ao governo do Rio

Evento deve contar com a presença do senador Álvaro Dias (Podemos-PR)

Publicado em 16 de Março de 2018 às 10:03

Publicado em 

16 mar 2018 às 10:03
Senador Romário Crédito: Reprodução/Instagram Romário Faria
O senador Romário (Podemos-RJ) vai lançar a pré-candidatura ao governo do Rio neste sábado, em um clube da Tijuca, Zona Norte. O evento deve contar com a presença do senador Álvaro Dias (Podemos-PR), pré-candidato da legenda à Presidência da República.
Romário aparece em primeiro lugar nas intenções de voto em pesquisas internas encomendadas por partidos. Com o capital político em alta e o cenário eleitoral indefinido, ele pretende angariar apoios e atrair outras siglas que possam encorpar a candidatura. O mandato de Romário no Senado vai até 2022, o que garante a ele um espaço mesmo em caso de derrota. No meio político, no entanto, a possibilidade de o senador encarar a campanha eleitoral é vista com ressalvas.
Em junho de 2016, ainda no PSB, Romário lançou a pré-candidatura à Prefeitura do Rio. Um mês depois, em uma reunião em um hotel da Zona Sul, comunicou ao presidente do partido, Carlos Siqueira, que havia desistido da empreitada. O PSB entrou na coligação de Indio da Costa (PSD) e, no segundo turno, Romário apoiou Marcelo Crivella (PRB), com quem já rompeu.
Em 2014, Romário apoiou Luiz Fernando Pezão (PMDB), então candidato à reeleição: “É o mais preparado para administrar o Rio”, disse na ocasião sobre o peemedebista.

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