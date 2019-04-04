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Após ameaças

Renato Casagrande avalia oferecer segurança à irmã de Marcos do Val

Senador recebeu e-mail anônimo: "Vamos cobrar da sua irmã! Já estamos com todos os dados e horários de toda a sua família e vamos sequestrar e estuprar a sua irmã. Nos aguarde, vagabundo", dizia o texto

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 23:39

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

03 abr 2019 às 23:39
Marcos do Val durante pronunciamento no Senado Crédito: Pedro França/Agência Senado
O governador Renato Casagrande (PSB) pediu para que a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) estude a possibilidade de oferecer segurança específica à irmã do senador Marcos do Val (PPS), que recebeu ameaça. A informação foi confirmada pela assessoria do governador. Casagrande e Do Val conversaram por telefone nesta quarta-feira (03) e o governo colocou-se à disposição para ajudar.
Na segunda-feira (01), Do Val recebeu, no Senado, e-mail de remetente anônimo com mensagem ameaçadora à familiar. "Vamos cobrar da sua irmã! Já estamos com todos os dados e horários de toda a sua família e vamos sequestrar e estuprar a sua irmã. Nos aguarde, vagabundo", dizia o texto, que ainda continha endereços da irmã.
Por ser detentor de mandato no Congresso Nacional, uma eventual segurança específica ao senador do Espírito Santo não caberia às forças policiais estaduais. Ele já solicitou a providência à
Polícia do Senado
. O ministro da Justiça,
Sérgio Moro
, também já está ciente da ameaça recebida.
Marcos do Val acredita que a ameaça ocorreu porque ele é relator  de um projeto inspirado no pacote anticrime de Moro. Para o senador, trata-se de uma tentativa de intimidá-lo. 

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Marcos do val cidadania partido PSB Renato Casagrande Senado Federal Sergio Moro
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