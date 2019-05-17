A recomposição salarial é válida também para o prefeito, o vice, o secretariado da prefeitura e os vereadores da Capital Crédito: Marcelo Prest

O reajuste de 4% para os 12,5 mil servidores da Prefeitura de Vitória já está garantido a partir deste mês. A recomposição salarial é válida também para o prefeito, o vice, o secretariado da prefeitura e os vereadores da Capital. já está garantido a partir deste mês. A recomposição salarial é válida também para o, o vice, o secretariado da prefeitura e osda Capital.

A redação final do projeto foi aprovada pela Câmara Municipal nesta quarta-feira (15). Na semana passada, a oposição do prefeito Luciano Rezende PPS ) havia conseguido retirar do projeto o item que também aplicaria o percentual ao prefeito e seu secretariado. Na ocasião, os vereadores Sandro Parrini (PDT), Roberto Martins (PTB) e Mazinho dos Anjos (PSD) argumentaram que apenas a Câmara poderia propor o reajuste aos gestores.

No entanto, na redação final do projeto os agentes políticos voltaram a ser incluídos. De acordo com a Câmara, o projeto inicial enviado pelo Executivo à Casa já previa o reajuste também para os vereadores, mas a medida havia sido incluída nos artigos errados e faltavam documentos anexos.

Your browser does not support the audio element. Reajuste de 4% em Vitória é também para prefeito e vereadores

“Tudo isso conforme a previsão da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) no número 026/2010”, reforçou a Câmara, em nota. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Com o reajuste de 4%, os salários dos servidores da prefeitura passará a variar entre R$ 669,37 e R$ 12.970,36. Já o salário do prefeito aumentará de R$ 18.478,00 para R$ 19.217,12, enquanto o do vice chegará a R$ 15.362,88 e o dos secretários a R$ 13.871,15.

Já o salário dos vereadores subirá de R$ 8.621,41 para R$ 8.966,26.