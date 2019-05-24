Queiroz pagou R$ 64 mil em dinheiro vivo por internação em hospital

Fabrício Queiroz Crédito: Reprodução

Fabrício Queiroz, ex-assessor de senador O policial militar aposentado, ex-assessor de senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ ), pagou em dinheiro vivo sua cirurgia e internação no Hospital Albert Einstein, entre o fim do ano passado e o início de 2019.

Queiroz pagou R$ 64,6 mil em dinheiro vivo, e o restante, por meio de seu cartão de crédito. O atendimento custou R$ 70 mil, de acordo com a nota fiscal em nome de Queiroz. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (24) pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem.

O ex-assessor ficou internado de 30 de dezembro a 8 de janeiro no Albert Einstein para cirurgia e tratamento de um câncer.

O PM aposentado é pivô da investigação do Ministério Público do Rio contra o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. A apuração começou após um relatório do governo federal ter apontado a movimentação suspeita de R$ 1,2 milhão na conta de Queiroz de janeiro de 2016 a janeiro de 2017.

Além do volume movimentado, chamou a atenção a forma com que as operações se davam: saques e depósitos em dinheiro vivo. As transações ocorriam em data próxima do pagamento de servidores da Assembleia Legislativa do Rio.

Pivô da investigação contra Flávio, Queiroz reconheceu ter recolhido parte do salário de servidores do gabinete do então deputado estadual Flávio, de 2007 a 2018, na Assembleia Legislativa do Rio.

O objetivo, disse Queiroz, era contratar assessores informais para o então deputado e ampliar a base eleitoral do filho do presidente da República.

Desde então, Flávio já afirmou que talvez tenha confiado demais no ex-assessor. A interlocutores o presidente Jair Bolsonaro já falou em traição, como informou a coluna Painel da Folha.

A defesa nega que a prática de contratar assessores informais seja um crime, mas o policial militar aposentado diz se sentir culpado pela crise política. Ele era uma espécie de chefe de gabinete de Flávio.

Em razão da internação, Queiroz não compareceu aos depoimentos marcados no Ministério Público no fim do ano passado e no início de 2019. Sua defesa apresentou petição na qual admitiu que recebia parte dos valores dos salários dos colegas de gabinete.

Ele diz que usava esse dinheiro para remunerar assessores informais de Flávio, sem o conhecimento do então deputado. Segundo o ex-assessor, essa medida gerou ganhos eleitorais ao chefe.

Segundo o Ministério Público do Rio, há indícios robustos dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no gabinete de Flávio. Foi com base nesses indícios que a Promotoria solicitou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de 86 pessoas e nove empresas.

Flávio Bolsonaro foi um dos atingidos pela medida, deferida pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Uma das bases para a conclusão do Ministério Público foi o posicionamento da defesa do ex-assessor Fabrício Queiroz.

O advogado Paulo Klein disse que "vê com naturalidade o fato do Ministério Público investigar a origem dos recursos utilizados para pagamento das despesas médicas do Fabrício Queiroz".