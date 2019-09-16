Projeto defenderá de forma gratuita vítimas de violações

Beto Vasconcelos Crédito: Reprodução

O advogado Beto Vasconcelos , ex-secretário Nacional de Justiça (2016) no governo Dilma Rousseff , está lançando uma rede de advogados, entidades e defensores públicos que irá defender gratuitamente pessoas e organizações alvos de violações de direitos fundamentais.

Segundo Vasconcelos, a ideia surgiu por causa do que considera um aumento nos episódios de violação da liberdade de opinião, de ensino -com iniciativas como Escola sem Partido e restrição de materiais didáticos-, e transgressões ligadas a raça, religião e gênero.

Outro foco é a defesa de entidades que se transformaram em alvos e sofrem processos tanto estatais quanto paraestatais. Por exemplo, lideranças indígenas ou de ações pela terra.

"Eram liberdades que estavam consolidadas, mas houve um retrocesso", diz Vasconcelos.

Entre os casos abraçados pela rede, estaria, por exemplo, a defesa de servidores públicos sujeitos a ações administrativas -como o fiscal do Ibama que foi exonerado após multar o presidente Jair Bolsonaro (PSL) em 2012, quando ele era deputado federal, por pescar em área protegida, ou o especialista em golfinhos do ICMBio que foi transferido para o sertão de Pernambuco.