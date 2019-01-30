Processo de Luiz Durão será relatado por juíza na 1ª instância

Luiz Durão deixa a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) após depor. Crédito: Gazeta Online

O processo relativo ao deputado estadual Luiz Durão (PDT), acusado de estuprar uma adolescente de 17 anos, já tem relatoria definida. O caso foi distribuído para a 2ª Vara Criminal da Serra, que tem como titular a juíza Letícia Maia Saúde.

No dia 20 de janeiro, o desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior determinou o envio do processo para a primeira instância da Justiça estadual, após constatar que o crime atribuído a Durão não guarda relação com o mandato. Portanto, conforme o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), não deve tramitar na segunda instância.

O deputado está preso desde o dia 4 de janeiro . Ele foi flagrado deixando um motel com a adolescente. O Ministério Público Estadual já ofereceu denúncia contra ele por estupro. Caberá à juíza, no primeiro grau, aceitar ou não a denúncia. Se aceitar, o parlamentar passa a ser considerado réu.

desistiu de comandar a Secretaria estadual de Esportes. Nesta sexta-feira (1º), com a posse dos novos deputados estaduais, Luiz Durão termina o mandato e perde o foro privilegiado também para casos relacionados ao cargo. Ele não foi reeleito para a próxima legislatura e não assumirá como suplente porque o correligionário Marcelo Santos

PLENO

Ainda deverá ser submetida ao plenário do Tribunal de Justiça do Estado (TJES) a questão de ordem apresentada pelo procurador-geral de Justiça, Eder Pontes, sobre os critérios de atuação da segunda instância estadual em crimes envolvendo autoridades com foro privilegiado.

A tese apresentada por Eder Pontes pretende manter autos de prisão em flagrante no TJES até o oferecimento da denúncia. O processo contra autoridades tramitaria no tribunal até a etapa da denúncia, mesmo nos casos de crimes sem relação com o mandato.

Como o Gazeta Online já discutiu , há quem considere que uma consequência dessa tese, caso ela prospere, seja uma extensão do foro privilegiado, porque ao menos parte do processo não tramitaria na primeira instância.