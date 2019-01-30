Preso terceiro suspeito de participação em morte de idosa na Serra

Ponto de ônibus onde o crime aconteceu, na Serra. Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Três suspeitos de envolvimento na morte de uma idosa em um ponto de ônibus, na Serra , foram presos. Segundo a polícia , o crime tem envolvimento com a guerra do tráfico, mas o alvo do disparo não era a mulher, e sim uma outra pessoa que está entre os feridos.

O crime aconteceu na manhã de segunda-feira (28), quando as vítimas estavam embarcando e desembarcando na linha 829 do Sistema Transcol , que faz o trajeto de Planalto Serrano ao Terminal de Carapina. Testemunhas disseram que os criminosos chegaram em uma moto e pararam perto do ônibus. Um deles desceu do veículo e atirou. Um mesmo disparo atingiu quatro pessoas. Além da idosa, as outras três ficaram feridas.

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O delegado Darcy Arruda, chefe da Polícia Civil , contou que a pessoa que era alvo dos criminosos é um traficante, que também estava no ponto de ônibus. Foi um acerto de contas do tráfico.

"Era uma briga de tráfico, desavença de tráfico. Foram pra matar uma pessoa, feriram ela, mas infelizmente mataram uma inocente, uma senhora. E isso nos deixa muito tristes, porque são vidas que estão sendo perdidas de forma banal. Essas pessoas têm mentes perversas e, na verdade, não se preocupam com a dor do outro. Eles querem satisfazer a vontade deles, o prazer deles", falou.

O delegado também disse que espera que a Justiça mantenha os três presos pelo crime. "São pessoas que não podem viver em sociedade. Já foram presos e esperamos que fiquem presos, porque não podem viver conosco", avaliou o chefe da Polícia Civil.

IDOSA TINHA ACABADO DE SE APOSENTAR

A idosa Dalva Ferreira, de 60 anos, tinha acabado de se aposentar e iniciaria a última semana de trabalho. Segundo a família, ela estava cheia de planos. O corpo foi sepultado no cemitério Jardim da Paz nesta terça-feira (29).

Ela era casada, mãe de três filhos, avó de cinco netos. A cunhada dela, Zélia Pacheco Lobato, disse que dona Dalva estava ansiosa com os planos que estava fazendo para quando parasse de trabalhar. "Ela estava reformando a casa dela, por isso que aposentou, mas ainda estava trabalhando para conseguir dinheiro e terminar de fazer o acerto que faltava. Tava a coisa mais linda o que ela tava fazendo, o sonho da vida dela, que não conseguiu realizar", contou.

A família quer Justiça. "O povo parece que tá perdendo a fé em Deus. Uma coisa dessas não podem deixar acontecer", falou a cunhada.

ÚNICO DISPARO ACERTOU QUATRO PESSOAS

Um único disparo matou a idosa e feriu outras três pessoas no ponto de ônibus. A informação é da perícia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Nenhum suspeito foi preso.