Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime no ponto de ônibus

Preso terceiro suspeito de participação em morte de idosa na Serra

Segundo a polícia, o crime tem envolvimento com a guerra do tráfico, mas o alvo do disparo não era a mulher, e sim uma outra pessoa que está entre os três feridos

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 16:53

Publicado em 

30 jan 2019 às 16:53
Ponto de ônibus onde o crime aconteceu, na Serra. Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Três suspeitos de envolvimento na morte de uma idosa em um ponto de ônibus, na Serra, foram presos. Segundo a polícia, o crime tem envolvimento com a guerra do tráfico, mas o alvo do disparo não era a mulher, e sim uma outra pessoa que está entre os feridos.
O crime aconteceu na manhã de segunda-feira (28), quando as vítimas estavam embarcando e desembarcando na linha 829 do Sistema Transcol, que faz o trajeto de Planalto Serrano ao Terminal de Carapina. Testemunhas disseram que os criminosos chegaram em uma moto e pararam perto do ônibus. Um deles desceu do veículo e atirou. Um mesmo disparo atingiu quatro pessoas. Além da idosa, as outras três ficaram feridas.
Preso terceiro suspeito de participação em morte de idosa na Serra

O delegado Darcy Arruda, chefe da Polícia Civil, contou que a pessoa que era alvo dos criminosos é um traficante, que também estava no ponto de ônibus. Foi um acerto de contas do tráfico.
"Era uma briga de tráfico, desavença de tráfico. Foram pra matar uma pessoa, feriram ela, mas infelizmente mataram uma inocente, uma senhora. E isso nos deixa muito tristes, porque são vidas que estão sendo perdidas de forma banal. Essas pessoas têm mentes perversas e, na verdade, não se preocupam com a dor do outro. Eles querem satisfazer a vontade deles, o prazer deles", falou.
O delegado também disse que espera que a Justiça mantenha os três presos pelo crime. "São pessoas que não podem viver em sociedade. Já foram presos e esperamos que fiquem presos, porque não podem viver conosco", avaliou o chefe da Polícia Civil.
IDOSA TINHA ACABADO DE SE APOSENTAR
A idosa Dalva Ferreira, de 60 anos, tinha acabado de se aposentar e iniciaria a última semana de trabalho. Segundo a família, ela estava cheia de planos. O corpo foi sepultado no cemitério Jardim da Paz nesta terça-feira (29).
Ela era casada, mãe de três filhos, avó de cinco netos. A cunhada dela, Zélia Pacheco Lobato, disse que dona Dalva estava ansiosa com os planos que estava fazendo para quando parasse de trabalhar. "Ela estava reformando a casa dela, por isso que aposentou, mas ainda estava trabalhando para conseguir dinheiro e terminar de fazer o acerto que faltava. Tava a coisa mais linda o que ela tava fazendo, o sonho da vida dela, que não conseguiu realizar", contou.
A família quer Justiça. "O povo parece que tá perdendo a fé em Deus. Uma coisa dessas não podem deixar acontecer", falou a cunhada.
> Jovens são baleados enquanto conversavam na rua em Linhares
ÚNICO DISPARO ACERTOU QUATRO PESSOAS
Um único disparo matou a idosa e feriu outras três pessoas no ponto de ônibus. A informação é da perícia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Nenhum suspeito foi preso.
Os policiais contaram que o tiro que atingiu as vítimas foi de cartucheira. A explicação é que a bala desse tipo de arma solta estilhaços de chumbo ao ser disparada e foram esses projéteis que acertaram quatro pessoas ao mesmo tempo, matando a idosa. Nenhum dos atingidos tinha passagem pela polícia e a motivação para o crime é investigada.
> Secretário diz que não tem propostas de mudança de base na Piedade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Silva
Justiça mantém indenização de R$ 20 mil a Silva por show cancelado no ES
PM fica ferido após capotar carro em Alegre
Policial militar fica ferido após capotar carro em Alegre
Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados