Prefeito de Vitória anuncia três novos secretários

Luciano Rezende com os secretários Henrique Valentim (Semfa), Mateus Mussa (Seges) e Márcio Passos (Sedec) Crédito: Diego Alves/PMV

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), anunciou na manhã desta quarta-feira (6) três novos secretários que irão compor a equipe de governo. São eles: Mateus Mussa (Gestão, Planejamento e Comunicação - Seges), Henrique Valentim (Fazenda - Semfa) e Márcio Passos (Desenvolvimento da Cidade - Sedec).

As nomeações estão publicadas no Diário de Vitoria e foram feitas para suprir as saídas de Fabrício Gandini (PPS) para a Assembleia Legislativa, Davi Diniz (PPS) e Lenise Loureiro (PPS), ambos para o governo do Estado.

Em entrevista publicada no Gazeta Online no último dia 23 de janeiro, o prefeito havia indicado que Mussa assumiria a Secretaria de Gestão e Valentim, que trabalhava de forma interina na Secretaria da Fazenda, seria efetivado. no último dia 23 de janeiro, o prefeito havia indicado que Mussa assumiria a Secretaria de Gestão e Valentim, que trabalhava de forma interina na Secretaria da Fazenda, seria efetivado.

A única novidade desta nomeação está em relação à Sedec. Luciano disse que havia a possibilidade do vereador Vinícius Simões (PPS) assumir a secretaria, que acabou indo para o companheiro de partido, Márcio Passos. O prefeito explicou que a escolha foi feita nesse primeiro momento, mas Simões pode assumir o cargo futuramente. "Achamos melhor que o Vinícius (Simões) ficasse na Câmara. Isso não impede que ele venha a assumir a vaga futuramente, mas nesse primeiro momento quem assume o cargo é o Márcio Passos", esclareceu.

Em coluna publicada no último dia 25 de janeiro no Gazeta Online, o jornalista Vitor Vogas já trazia o dilema de Simões entre assumir ou não a secretaria. O vereador temia que indo para uma pasta muito técnica, perderia visibilidade e se distanciaria das bases eleitorais com a proximidade das eleições municipais de 2020. no Gazeta Online, o jornalista Vitor Vogas já trazia o dilema de Simões entre assumir ou não a secretaria. O vereador temia que indo para uma pasta muito técnica, perderia visibilidade e se distanciaria das bases eleitorais com a proximidade das eleições municipais de 2020.

Quanto aos nomes, o prefeito informou que escolheu os secretários pela capacidade de gestão e avaliação em cargos anteriores. "Todos os três secretários têm capacidade técnica de gestão e liderança e foram bem avaliados em outras pastas, por isso optei pelos nomes", explicou.

Luciano ainda ressaltou que pretende continuar as reformas administrativas na prefeitura entre o secretariado e comissionados. "Outros movimentos podem ser feitos ainda. Até o final de fevereiro pretendo fazer mudanças no primeiro escalão da prefeitura. Até abril, no máximo, finalizarei a reforma administrativa", salientou.

Essas movimentações, de acordo com o prefeito, têm a finalidade de fortalecer a gestão. "A minha intenção é consolidar a prefeitura para entregar o cargo em 2020 muito bem avaliado e honrando com as obrigações perante aos cidadãos de Vitória", completou.

Conheça os secretários

Mateus Mussa

É formado em Comunicação Social e pós-graduando em Gestão Pública. Desde 2017 atuava à frente da Subsecretaria de Comunicação de Vitória. Para Luciano Rezende, o novo secretário tem técnica, capacidade e liderança necessárias para atuar no cargo. "O Mateus é graduado e tem grande capacidade para gerir a secretaria", disse o prefeito Luciano Rezende (PPS).

Henrique Valentim

É formado em Direito e pós-graduado em Gestão Pública Municipal. No último mandato, comandou a Secretaria de Desenvolvimento e é membro da Comissão Técnica Permanente da Associação Brasileira dos Secretários de Finanças das Capitais (Abrasf). O novo secretário também foi subsecretário de Receita da Secretaria da Fazenda. Rezende destacou a experiência de Valentim para gerir a secretaria. "O Valentim já esteve na Secretaria da Fazenda e é uma pessoa de muita experiência na área, a Fazenda está em boas mãos", ressaltou o prefeito.

Márcio Passos