Pré-candidatos se articulam para disputar a Prefeitura de Irupi

Prefeitura de Irupi Crédito: Divulgação/PMI

que terá eleições suplementares no dia 5 de maio. O eleito ficará no cargo até dezembro de 2020. A uma semana do início das convenções partidárias, pelo menos quatro pré-candidatos já manifestaram interesse em disputar a Prefeitura de Irupi, na região do Caparaó,O eleito ficará no cargo até dezembro de 2020.

o prefeito prefeito Carlos Henrique Storck (PSDB) e o vice, Leandro Purcino (PSDB), terem sido cassados pela Justiça Eleitoral e terem deixado os cargos desde o dia 9 de março. O município, de 13 mil habitantes, está sendo comandado interinamente pelo presidente da Câmara Muncipal, Valmir Montoni (PV), apóse terem deixado os cargos desde o dia 9 de março.

Montoni é um dos interessados a entrar na disputa e afirma que, embora tenha estado no palanque do ex-prefeito na última eleição municipal, rompeu com o tucano. Ele também não descarta fazer composições com outros candidatos. "Os partidos têm feito pesquisas na cidade, e meu nome está sendo muito citado. Tenho participado de articulações, tenho interesse em vir candidato, mas minha prioridade agora tem sido atender o povo. Mas também me dou bem com outras lideranças, e podemos fechar alianças. Estou aberto", declarou.

Mantoni acrescentou que conta com o apoio dos deputados Theodorico Ferraço (DEM) e Norma Ayub (DEM), e que nos quase dois meses que ficará como prefeito interino pretende dar atenção especial à área da saúde.

Outro postulante ao Executivo, que já dá a candidatura como certa, é o comerciante e produtor rural Edmilson Meireles (MDB), derrotado nas eleições de 2016 pelo ex-prefeito. Proprietário de um supermercado, ele afirma já estar com a chapa fechada, repetindo a parceria com Paulino Coveiro (PP) como candidato a vice-prefeito. Em busca de apoios de peso, disse que estará em Vitória nesta terça-feira (19) para se reunir com o governador Renato Casagrande (PSB) e deputados estaduais, como José Esmeraldo (MDB), Luciano Machado (PV) e Adilson Espindula (PTB).

"A gente fica revoltado por ver que perdemos a última eleição por desonestidade, por usarem a máquina pública. O município está abandonado, não temos estradas, o hospital está sucateado, não se sabe para onde vão nossos recursos. Estamos confiantes", disse.

DEFINIÇÕES

Outros dois nomes estreantes nas urnas estão trabalhando para se viabilizar e também podem se candidatar no município. A empresária Elidea Guimarães (DEM), que já foi secretária de saúde da cidade, afirma que já se estava preparando, junto com o grupo político, para disputar as eleições de 2020, e se coloca como uma "terceira via". "Ainda não está definido, dependo da resposta do partido. Mas estou disposta a disputar. Já tenho o apoio de alguns deputados", afirma.

O também empresário Raphael Fonseca (PSL), do ramo de material de construção, também tem se articulado para lançar seu nome. "Temos conversas adiantadas. Estou querendo fazer meu nome na política, começar um trabalho, e esta é uma oportunidade", considera. Tanto Elidea como Raphael dizem não fazer parte do grupo político do prefeito cassado.

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