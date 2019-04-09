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Reajuste salarial

Policiais civis pressionam o governo Casagrande

Nesta segunda-feira (08), no plenário da Assembleia Legislativa, eles ganharam espaço para listar uma série de queixas contra a administração do governador Renato Casagrande (PSB). Reclamaram, entre outras coisas, dos salários e de falta de diálogo

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 03:22

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

09 abr 2019 às 03:22
Delegado Rodolfo Laterza discursa na Assembleia Legislativa Crédito: Lissa de Paula/Ales
Enquanto a PM negocia demandas com o governo, policiais civis aumentaram a pressão sobre o Executivo. Nesta segunda-feira (08), no plenário da Assembleia Legislativa, eles ganharam espaço para listar uma série de queixas contra a administração do governador Renato Casagrande (PSB). Reclamaram, entre outras coisas, dos salários e de falta de diálogo.
Inicialmente nas galerias, os policiais conseguiram que representantes dos investigadores, dos peritos e dos delegados discursassem no plenário.
Nas entrevistas e no discurso, o mais duro deles foi o presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil, Rodolfo Laterza. Ele chegou a dizer que a segurança do Estado pode “entrar em colapso”. Em referência à greve da PM, com quem afirmou estar unido, pediu para que o governador “não negligencie os problemas, porque foi isso que aconteceu em fevereiro de 2017”.
> Delegados dizem que segurança do ES pode "entrar em colapso"
Laterza também citou ofício da Secretaria da Fazenda pedindo de volta  R$ 4 milhões do fundo de aparelhamento da Polícia Civil. Para o delegado, seria uma “pedalada fiscal”.
"COLAPSO NÃO VAI ACONTECER", DIZ CHEFE DA PC
O chefe da Polícia Civil, Darcy Arruda, afirmou que Casagrande comanda a segurança pública com “maestria a responsabilidade” e que as demandas dos policiais serão absorvidas ao longo do governo. “Creio que isso (colapso) não vai acontecer porque os delegados são pessoas conscientes, responsáveis, que trabalham pela sociedade”, pontuou.
> VITOR VOGAS | Policiais cobram governo Casagrande em tom de ameaça
Por nota, a Fazenda informou que uma lei de 2016 autoriza a “reversão do superávit” dos fundos aos cofres públicos, quando não utilizados. Destacou, ainda, que os investimento de todos os órgãos podem ser custeadas com recursos ordinários do Tesouro e com receitas oriundas de sobras de fundos e autarquias”.
 

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