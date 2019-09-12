PM diz que fala de Assumção não representa pensamento da corporação

Capitão Assumção é militar da reserva remunerada desde 2009 Crédito: Vitor Vogas

"O deputado estadual Capitão Assumpção, que integrou os quadros da corporação, ao manifestar-se na condição de deputado estadual, não representa o pensamento da corporação", disse por meio de nota.

Apesar de ocupar a função de deputado, Capitão Assumção continua usando a farda de militar, inclusive para se manifestar na tribuna da Assembleia Legislativa , como foi feito na última quarta-feira (11).

O regimento interno da PM diz que o uso de fardas precisa ser autorizado pelo comando-geral.

Veja vídeo com a declaração do deputado:

Por meio de nota, a PM ressaltou que trabalha na preservação da ordem pública sem incentivar a vingança pública ou particular.

"A Polícia Militar informa que em sua missão legal se atesta na preservação da ordem pública e no policiamento ostensivo, prendendo quem quer que se encontre em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, sem qualquer juízo de valor que fomente a vingança publica ou privada, ou o exercício arbitrário das próprias razões. A Polícia Militar é órgão de Estado, regida pelo império das leis e como tal exerce suas missões constitucionais dentro do que o regime de Estado Democrático de Direito assim o exige", completou.

Já a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) disse que defende o trabalho policial sob o ponto de vista técnico e embasado pela legislação.