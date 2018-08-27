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Operação Registro Espúrio

PGR denuncia 26 pessoas por fraudes no Ministério do Trabalho

A deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) está entre os acusados; grupo é investigado por irregularidades na concessão de registros sindicais

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 18:01

Publicado em 

27 ago 2018 às 18:01
A deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) é uma das investigadas na Operação Registro Espúrio Crédito: Gilmar Felix | Câmara dos Deputados
A procuradora-geral da República (PGR), Raquel Dodge, denunciou 26 pessoas por organização criminosa em uma suposta atuação no Ministério do Trabalho. O grupo é acusado de cometer irregularidades na concessão de registros sindicais. Foram acusados o ex-ministro do Trabalho Helton Yomura; o presidente do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson; e os deputados Cristiane Brasil (PTB-RJ), Jovair Arantes (PTB-GO), Nelson Marquezelli (PTB-SP), Paulinho da Força (SD-SP), Wilson Filho (PTB-PB), entre outros. 
A denúncia, derivada da Operação Registro Espúrio, foi enviada para o Supremo Tribunal Federal (STF). O relator é o ministro Edson Fachin. De acordo com a PGR, as investigação duraram cerca de um ano.
“Os elementos probatórios reunidos no inquérito indicaram que representantes das entidades sindicais ingressam no esquema criminoso em razão da burocracia existente na Secretaria de Relações do Trabalho, que dificulta – e muitas vezes impede – a obtenção de registro àqueles que se recusam a ofertar a contrapartida ilícita que lhes era exigida”, escreveu a procuradora-geral.
> Família comandava esquema de diplomas falsos no ES

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