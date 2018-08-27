PGR denuncia 26 pessoas por fraudes no Ministério do Trabalho

A deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) é uma das investigadas na Operação Registro Espúrio Crédito: Gilmar Felix | Câmara dos Deputados

A procuradora-geral da República (PGR), Raquel Dodge, denunciou 26 pessoas por organização criminosa em uma suposta atuação no Ministério do Trabalho. O grupo é acusado de cometer irregularidades na concessão de registros sindicais. Foram acusados o ex-ministro do Trabalho Helton Yomura; o presidente do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson; e os deputados Cristiane Brasil (PTB-RJ), Jovair Arantes (PTB-GO), Nelson Marquezelli (PTB-SP), Paulinho da Força (SD-SP), Wilson Filho (PTB-PB), entre outros.

A denúncia, derivada da Operação Registro Espúrio, foi enviada para o Supremo Tribunal Federal (STF). O relator é o ministro Edson Fachin. De acordo com a PGR, as investigação duraram cerca de um ano.