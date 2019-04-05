PF investiga capixaba que acessou dados de Bolsonaro na Receita Federal

Bolsonaro teve dado acessados por servidor capixaba da Receita Federal Crédito: Alan Santos/PR

Um inquérito aberto pela Polícia Federal investiga por que o servidor da Receita Federal Odilon Ayub Alves, lotado numa unidade da cidade de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, acessou informações pessoais do presidente da República Jair Bolsonaro no sistema do Fisco. Odilon foi levado para a delegacia da Polícia Federal para prestar esclarecimentos, atendendo a inquérito que tramita na Justiça.

Ele prestou depoimento nesta quinta-feira (04) por cerca de uma hora e foi liberado. O teor das declarações não foi divulgado. O caso está na Justiça Federal, pois a conduta pode implicar em vários crimes. Juristas, procuradores e advogados ouvidos pela reportagem afirmam que, independente da motivação, o fato constitui crimes como abuso de autoridade, quebra de sigilo funcional e contra a Segurança Nacional.

Odilon, que é irmão da deputada federal Norma Ayub (DEM-ES), também deve responder Processo Administrativo Disciplinar na Receita Federal. As investigações querem saber por que o servidor usou o acesso que possui ao sistema da Receita Federal para visualizar dados pessoais de Jair Bolsonaro.

"BRINCADEIRA"

O advogado Yamato Ayub, que é irmão de Odilon, disse tudo não passou "de uma brincadeira" e começou quando Odilon estava atendendo um senhor de nome Jair na unidade onde trabalha em Cachoeiro. Segundo ele, o irmão brincou perguntando se o tal Jair tinha sobrenome 'Bolsonaro'.

"Ele acessou o sistema inadvertidamente para ver a data de nascimento do Bolsonaro. Foi curiosidade, infantilidade, ingenuidade. Não houve vazamento de dados. Não houve acesso a patrimônio. Nada, nada, nada, nada. Tudo sem maldade. Vamos aguardar o resultado do inquérito", comentou Yamato.

Yamato contou, ainda, que o irmão acessou o sistema da Receita Federal para ver a data de nascimento de Bolsonaro em outubro do ano passado, quando Bolsonaro era candidato à presidência, e acredita que o fato acendeu um alerta no Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência, uma vez que Bolsonaro permanece em constante vigilância após o atentado sofrido em 06 de setembro de 2018.

Uma das irmãs do servidor federal Odilon Ayub chegou a comentar o fato numa rede social.

"Menos grave né. Só na cabeça dele (Odilon) usar o computador da Receita para saber dados do Bolsonaro. Graças a Deus que não robo. Sabemos que tem pessoas q torciam q fosse roubo ou até propina pelo fato de ser da Receita" disse Henedina Ayub.

Irmã de Odilon comentou o fato em rede social Crédito: Reprodução

O QUE DIZ A DEPUTADA NORMA AYUB

A deputada federal Norma Ayub se manifestou por meio de nota e disse não ter nenhuma relação com o caso.