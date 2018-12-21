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PF faz buscas no escritório do advogado do esfaqueador de Bolsonaro

Objetivo da ação é descobrir quem pagou honorários do advogado Zanone Manoel de Oliveira Júnior, defensor de Adélio Bispo de Oliveira

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 14:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 14:45
Adélio Bispo foi preso acusado de esfaquear Bolsonaro Crédito: Reprodução de TV
A Polícia Federal está fazendo nesta sexta, 21, buscas no escritório do advogado Zanone Manoel de Oliveira Júnior, que defende Adélio Bispo de Oliveira, o esfaqueador de Jair Bolsonaro. O objetivo da ação, segundo a PF, é descobrir quem pagou os honorários do advogado.
A PF estendeu as buscas para além do escritório de Zanone. Agentes vasculham outros endereços ligados ao advogado, como sua própria residência e empresas.
Adélio foi preso na tarde de 6 de setembro, logo depois de esfaquear o então candidato à Presidência, que fazia campanha em uma rua do centro de Juiz de Fora, em Minas. Bolsonaro teve de ser internado e passou por duas cirurgias.
O agressor é réu na Justiça Federal de Juiz de Fora. O Ministério Público Federal o denunciou por violação ao artigo 20 da Lei de Segurança Nacional  atentado pessoal por inconformismo político.
Adélio Bispo Oliveira agiu, portanto, por inconformismo político. Irresignado com a atuação parlamentar do deputado federal, convertida em plataforma de campanha, insubordinou-se ao ordenamento jurídico, mediante ato que reconhece ser extremo, afirmou o procurador Marcelo Borges de Mattos Medina.
Para o Ministério Público Federal, o esfaqueador pretendia excluir Bolsonaro da disputa eleitoral de modo a determinar o resultado das eleições, não por meio do voto, mas mediante violência.
O esfaqueador pode pegar uma condenação de até 20 anos de reclusão.
A PF finalizou um primeiro inquérito ainda em setembro e concluiu que Adélio agiu sozinho no dia do crime, motivado pelo inconformismo político.
Um segundo inquérito foi aberto para investigar os dados telefônicos e contatos mantidos por Adélio antes do atentado.

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