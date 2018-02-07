Perseguição a Lula é a pior desde Getúlio Vargas, diz novo advogado de defesa

Novo integrante da banca de advogados que defende o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já condenado em segunda instância, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Sepúlveda Pertence disse que ainda vai avaliar a estratégia para a defesa do petista, mas adiantou que não é seu estilo ser agressivo. Criminalista, considerado um dos maiores especialistas em processo penal do Brasil, Sepúlveda afirmou ainda que a situação do petista é uma perseguição. "É pior, a maior (perseguição) desde Getúlio Vargas", afirmou nesta terça-feira (6).

O ex-presidente Lula: petista tem novo advogado de defesa Crédito: Divulgação | Instituto Lula

Convidado pelo advogado Cristiano Zanin Martins, responsável até aqui pela defesa de Lula, Sepúlveda disse que ainda vai conhecer o processo e combinar "com os companheiros" o que pode mudar na defesa.

Ao ser comparado com Zanin e questionado se adotará também uma linha mais agressiva, Sepúlveda rebateu: "Não é meu estilo". O ex-ministro minimizou o fato de que ele vai comandar a estratégia e disse que ela será combinada com os outros advogados.

O novo advogado do ex-presidente não quis comentar as declarações o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, que nesta terça-feira (6) na solenidade de posse fez uma defesa enfática da aplicação da Lei da Ficha Limpa e disse que "ficha-suja está fora do jogo democrático". "Isso será discutido ainda. Agora chega", disse a jornalistas, durante sessão de cumprimentos a Fux no TSE.

Reforço

O reforço na defesa de Lula com a chegada de Sepúlveda contou com o aval do próprio ex-presidente. Conforme o jornal "O Estado de S. Paulo" adiantou no dia 28 de janeiro, o nome de Sepúlveda vinha sendo cogitado para integrar a defesa do ex-presidente desde antes da condenação a 12 anos e um mês de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

Segundo pessoas próximas ao ex-ministro do STF, não houve acordo porque Sepúlveda defendia o banqueiro André Esteves, o que poderia gerar conflito de interesses. Advogados, contudo, relataram que o motivo da divergência foi o fato de Zanin não abrir mão de fazer a sustentação oral no TRF-4.