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Adalberto Vasconcelos

Perfil muito técnico leva à demissão de secretário de programa do governo

O órgão, Programa de Parcerias de Investimentos, ganhou poder recentemente com a edição de uma medida provisória que visava dar mais agilidade e qualidade a estudos de viabilidade em projetos de infraestrutura

Publicado em 

05 jul 2019 às 17:48

Publicado em 05 de Julho de 2019 às 17:48

Perfil excessivamente técnico leva a demissão de secretário do PPI Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O secretário especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Adalberto Vasconcelos, foi demitido do cargo nesta sexta-feira (5).
O órgão ganhou poder recentemente com a edição de uma medida provisória que visava dar mais agilidade e qualidade a estudos de viabilidade em projetos de infraestrutura.
Pessoas ligadas ao órgão afirmam que a mudança era esperada depois que o presidente Jair Bolsonaro afirmou no fim de junho que o PPI sairia da alçada da Secretaria de Governo e passaria à Casa Civil, comandada por Onyx Lorenzoni.
Ainda assim, Vasconcelos tinha esperança que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, com quem já trabalhou e mantinha boas relações até o início do governo, buscasse mantê-lo no órgão.
A relação dos dois, contudo, sofreu desgastes nas últimas semanas, em parte, pelo perfil considerado excessivamente técnico de Vasconcelos.
Vasconcelos assumiu o PPI ainda no governo Temer. Ao todo, ficou no cargo por 38 meses, e era elogiado por técnicos do governo e pela iniciativa privada.
A assessoria do órgão confirma a saída de Vasconcelos, mas não diz se ele foi demitido. Ele será substituído por Martha Seillier, que atualmente é diretoria de planejamento, finanças e relações com investidores da estatal do setor aeroportuário Infraero. Ela será oficializada no cargo na segunda-feira (8).

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