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Papa Francisco envia carta a Lula oferecendo 'proximidade espiritual'

A mensagem do papa é uma resposta a uma carta que Lula havia enviado no início de abril

Publicado em 

29 mai 2019 às 11:56

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 11:56

Papa Francisco Crédito: Divulgação
O papa Francisco enviou uma carta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba desde abril do ano passado, na qual manifesta sua "proximidade espiritual" e pede ao ex-presidente que não desanime, nem deixe de confiar em Deus. A mensagem do papa é uma resposta a uma carta que Lula havia enviado no início de abril, agradecendo ao apoio que o sumo pontífice "tem demonstrado ao povo brasileiro pela justiça e pelos mais pobres".
No texto, o Papa afirma que "a responsabilidade política constitui um desafio permanente para todos aqueles que recebem o mandato de servir ao seu país" e agradece Lula pela mensagem anterior. O líder da igreja católica também manifesta seu pesar pelas "duras provas" que Lula viveu recentemente, numa referência às perdas familiares do ex-presidente, especialmente a de seu neto Arthur, de 7 anos.
O pontífice afirma ainda que uma das lições importantes que o período de Páscoa ensina é que "podemos passar da escuridão para a Luz; do pecado que separa Deus para a amizade que nos une a Ele; o bem vencerá o mal; e a verdade vencerá a mentira". Nas redes sociais, a frase está sendo utilizada pelos parlamentares da oposição para exaltar o ex-presidente e sua relação com o papa Francisco.

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