Papa Francisco envia carta a Lula oferecendo 'proximidade espiritual'

Papa Francisco Crédito: Divulgação

O papa Francisco enviou uma carta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba desde abril do ano passado, na qual manifesta sua "proximidade espiritual" e pede ao ex-presidente que não desanime, nem deixe de confiar em Deus. A mensagem do papa é uma resposta a uma carta que Lula havia enviado no início de abril, agradecendo ao apoio que o sumo pontífice "tem demonstrado ao povo brasileiro pela justiça e pelos mais pobres".

No texto, o Papa afirma que "a responsabilidade política constitui um desafio permanente para todos aqueles que recebem o mandato de servir ao seu país" e agradece Lula pela mensagem anterior. O líder da igreja católica também manifesta seu pesar pelas "duras provas" que Lula viveu recentemente, numa referência às perdas familiares do ex-presidente, especialmente a de seu neto Arthur, de 7 anos.