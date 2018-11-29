Palácio Guanabara também é alvo de operação da Polícia Federal

Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Facebook

O Palácio Guanabara, sede do governo do Estado, é também um dos alvos da operação da Polícia Federal, deflagrada no começo desta manhã. Por volta das 5h50 duas viaturas entraram na sede do governo do Estado para cumprir mandados de busca de apreensão. Os policiais ainda estão lá dentro.

Pelo menos seis agentes permanecem dentro do Palácio. Enquanto as buscas acontecem, funcionários chegam ao Palácio para trabalhar.

Assim que foi anunciada a prisão do governador Luiz Fernando Pezão, no Palácio Laranjeiras, alguns motoristas passaram em frente ao Guanabara buzinando os carros. Outros colocavam os braços para fora e os levantava com o punho fechado, em sinal de comemoração.

Por volta das 6h20, mais um carro da Polícia Federal entrou no estacionamento do Palácio e logo saíram sem levar nada.