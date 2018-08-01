O que 'bomba' no Facebook dos políticos do ES

O Espírito tem 30 deputados estaduais, 10 deputados federais, três senadores, um governador e um vice-governador. Desses 45 políticos, apenas o governador Paulo Hartung (MDB) não mantém uma página no Facebook, a maior rede social do mundo.

Nas páginas, em geral gerenciadas por equipes profissionais e não pelos próprios políticos, eles apresentam opiniões, publicam fotos em agendas e mostram as famílias.

Veja, em gráfico, o tamanho das páginas de cada um:

Os dados foram extraídos no dia 25 de julho, com a ferramenta CrowdTangle. A deputada Cláudia Lemos não tinha uma fanpage. Foi considerado o perfil pessoal dela. Em um perfil pessoal, Gilsinho Lopes tinha mais seguidores do que na própria fanpage dele. Foi considerado o perfil, maior. A primeira versão desta matéria considerou um perfil pessoal de Luzia Toledo e não a fanpage dela. A atualização foi feita às 20h35 de quinta-feira (02).

Os usuários do Facebook podem interagir com posts de fanpages de três maneiras: comentando, compartilhando ou reagindo (com curtida, carinha triste ou coração, por exemplo).

Nos últimos três meses, entre 26 de abril e 25 de julho de 2018, o post com mais interações foi um do senador Magno Malta (PR). Foram 258,9 mil interações. Trata-se de um pronunciamento dele no plenário do Senado a respeito da Petrobras.

Com mais de 1,5 milhão de seguidores no Facebook, a página de Magno Malta tem mais likes do que a de todas os demais políticos juntos. Com bandeiras populistas e forte inserção no meio evangélico, Magno não se limita a produzir conteúdos referentes ao Espírito Santo.

Nas páginas dos deputados estaduais, as publicações sem relação alguma com a atividade da Assembleia Legislativa foram os que mais agradaram aos internautas. O maior volume de interações em um único post, entre os parlamentares estaduais, foi na página de Amaro Neto (PRB). A foto dele comemorando o aniversário da filha teve 8,8 mil interações nos três meses analisados.

A segunda maior quantidade de interações, entre os deputados estaduais, foi na publicação do deputado Marcos Bruno (Rede) sobre o nascimento do primeiro filho dele. Foram 5 mil curtidas, comentários ou compartilhamentos.

O vice-governador César Colnago (PSDB) também conseguiu boas curtidas com uma publicação que nada tem a ver com as atividades diárias dele. Nos últimos três meses, o post dele com mais interações, 2,2 mil, foi uma homenagem às mães.

Já entre os deputados federais, quem conseguiu mobilizar mais interações em uma única publicação foi o deputado federal Helder Salomão (PT). O pico ocorreu em uma transmissão ao vivo no dia em que o desembargador Rogério Favreto determinou a soltura do ex-presidente Lula (PT). A ordem acabou suspensa, para protesto dos petistas. Foram 7,3 mil interações.

Depois dos posts de Helder, uma publicação de Norma Ayub foi a que teve a melhor publicação. A nota de falecimento da mãe dela, Maria da Penha Ayub Alves, gerou 3 mil interações, entre comentários, reações e compartilhamentos.

Mesmo quando um político tem alto engajamento em sua páginas, não significa que todos os que o acompanham também o apoiam. Dono da página com mais curtidas, Magno Malta também recebe muitas "carinhas de raiva" como reação.