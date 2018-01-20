Na fila da biometria, eleitores são contra o voto obrigatório

O engenheiro Lino Antônio, de 51 anos, da Praia da Costa diz que voto facultativo evitaria compra de votos Crédito: Kleber Amorim

No último dia do recadastramento biométrico de Vila Velha, a maioria dos eleitores que enfrentou longas filas nesta sexta-feira (19), no Boulevard Shopping, disseram ser contrários ao voto obrigatório, o que não deixa de ser uma das razões por boa parte deles estarem ali.

De 10 pessoas que a reportagem abordou na fila da biometria, seis não concordam com a obrigação de votar a cada dois anos. A servidora pública Débora Lima foi uma delas. Com 26 anos, a moradora do bairro Normília acredita que o Brasil deveria seguir o que fazem países que adotam o voto facultativo.

"Penso que a pessoa que está por dentro da política vai ter a consciência em ir votar. Do contrário, os eleitores votam apenas por obrigação", argumenta.

Pouco esperançoso com os representantes que estarão no comando a partir de 2019, o engenheiro civil Lino Antônio Campos, de 61 anos, morador da Praia da Costa, acredita que os políticos só teriam compromisso com os eleitores através do voto facultativo, pois não haveria mais moeda de troca entre aqueles que vendem e compram votos.

"Isso faria com que eles realmente buscassem uma identidade com o que os eleitores querem. Com a obrigatoriedade, qualquer proposta sem sentido, qualquer jogo de camisas ou troca de favor faz o político conseguir votos."

A insatisfação com a fila da biometria também foi motivo para críticas quanto a obrigação do voto. "Não vejo os políticos se dedicando e respeitando a população, igual temos que passar por essa obrigatoriedade de votar. Ter que enfrentar isso que estamos enfrentando (fila) para poder fazer a biometria é justo para o lado deles, mas para a gente é revoltante e desrespeitoso", desabafa o vendedor Valdir Fernando da Silva, 63 anos, morador de Ponta da Fruta.

Apesar de insatisfeito com o que acontece com a política, com os escândalos de corrupção que vêm crescendo, o comerciante de Santa Mônica, Clodoaldo Rosa, 46 anos, acredita que não é hora de acabar com a obrigatoriedade do voto.

"Por enquanto, o voto tem que ser obrigatório, pois o brasileiro não ganhou a maturidade em seu todo. A democracia ainda é muito jovem, a pessoa tem que ter ainda um senso de responsabilidade e de democracia. Vai chegar um tempo que não será mais necessário", opina.

A servidora pública Débora Lima, de 26 anos, defende adoção do voto facultativo, como acontece em outros países Crédito: Kleber Amorim

Democracia

Se a maioria dos eleitores entrevistados por A GAZETA acredita que o voto facultativo daria a eles o poder de escolha quanto a votar e por isso seria mais democrático, por outro lado existe quem acredita que justamente a falta de obrigatoriedade seria antidemocrático, principalmente com os menos favorecidos, que tenderiam a se omitir.

"Especialistas com uma perspectiva liberal são contrários a obrigatoriedade do voto, argumentam que deveria ser uma escolha individual e não cabe ao Estado desrespeitar. Mas eu particularmente sou a favor, da importância da condução da vida de uma nação", diz o cientista político Rodrigo Prando, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo.

"Somos todos obrigados a pagar imposto de renda, é tributado por sua renda, então você também tem que ser obrigado a escolher quem melhor vai alocar os recursos públicos, escolher quem vai fazer a gestão da coisa pública", explica.

O voto obrigatório foi instituído por Getúlio Vargas no Código Eleitoral de 1932, para garantir a presença do eleitorado nas urnas, que antes era de 10%.

Serviço

Prazo até 9 de maio

Quem perdeu o período especial de recadastramento em Vila Velha terá até o dia 9 de maio para regularizar a situação nos cartórios eleitorais do município, sob pagamento de multa.

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