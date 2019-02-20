Mudança na Lei de Acesso à Informação era antidemocrática, diz Rigoni

"A Lei de Acesso à Informação é uma conquista muito importante dos brasileiros. E a transparência é o que leva, em última instância, à eficiência do governo. Quando você faz um decreto como o que Mourão fez, delegando o poder de classificar informações como secretas ou ultrassecretas, sem um debate sobre qual é a qualificação daqueles cargos ou qual é a importância daqueles cargos para os quais foi delegado esse poder, isso se torna antidemocrático e é perigoso. A transparência que a gente conquistou nos últimos anos foi o que nos deu capacidade de realizar a Lava Jato e todo nosso enfrentamento à corrupção. Sem transparência, isso não seria possível", analisa.