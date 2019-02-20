Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitória na Câmara

Mudança na Lei de Acesso à Informação era antidemocrática, diz Rigoni

Deputado federal do Espírito Santo foi um dos autores de projeto aprovado pela Câmara que suspende efeitos de decreto que alterou a Lei de Acesso à Informação
Natalia Devens

Natalia Devens

Publicado em 

20 fev 2019 às 00:43

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 00:43

Felipe Rigoni, deputado federal eleito pelo Espírito Santo Crédito: Divulgação/assessoria
A suspensão dos efeitos do decreto que alterou as regras da Lei de Acesso à Informação, aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (19), representou, para o deputado federal capixaba Felipe Rigoni (PSB), uma tentativa de reação para que o país não entre na contramão dos avanços conquistados graças à transparência nos órgãos públicos. Ele foi coautor do projeto de decreto legislativo do deputado federal Aliel Machado (PSB-PR), aprovado na sessão desta terça. Para Rigoni, a alteração na leia feita pelo governo federal é antidemocrática e perigosa.
O decreto - sustado pela Câmara e que ainda precisa ser votado no Senado - foi assinado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, em janeiro, e alterou regras de transparência, ampliando a lista de servidores com poder para classificar documentos como sigilosos. Ocupantes de cargos comissionados da gestão, em muitos casos sem vínculo permanente com a administração pública, passaram a ter permissão de classificar dados do governo federal como informações ultrassecretas e secretas.
> Entenda por que a Lei de Acesso à Informação é importante
Rigoni defendeu que uma boa gestão pública, para ser cada vez mais eficiente e inovadora, tem de fortalecer as ferramentas de fiscalização e participação popular.
"A Lei de Acesso à Informação é uma conquista muito importante dos brasileiros. E a transparência é o que leva, em última instância, à eficiência do governo. Quando você faz um decreto como o que Mourão fez, delegando o poder de classificar informações como secretas ou ultrassecretas, sem um debate sobre qual é a qualificação daqueles cargos ou qual é a importância daqueles cargos para os quais foi delegado esse poder, isso se torna antidemocrático e é perigoso. A transparência que a gente conquistou nos últimos anos foi o que nos deu capacidade de realizar a Lava Jato e todo nosso enfrentamento à corrupção. Sem transparência, isso não seria possível", analisa.
> Para especialistas, decreto federal prejudica acesso à informação
Ele também defende que esta reversão precisa ser rápida, para não trazer riscos à sociedade. "Permitiram um número muito grande de pessoas que podem ser capazes de classificar informações como secretas ou ultrassecretas, e poderíamos daí ter sérias consequências, como, por exemplo, uma espécie de desvio de dinheiro declarado como ultrassecreto, como aconteceu na Lava Jato. Isso seria uma afronta ao combate à corrupção. Era um risco ter muito mais gente capaz de esconder da população uma informação sobre um ato praticado pelo governo", avalia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados espírito santo Felipe Rigoni PSB
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados