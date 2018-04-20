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Luto na política

Morre Nonô Lube, ex-prefeito de Viana

Segundo familiares, o político, de 89 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória em casa. Ele deixa cinco filhos, entre eles a ex-deputada Solange Lube

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 01:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 01:29
Nonô Lube, morreu na noite desta quinta-feira (19), aos 89 anos Crédito: Montagem | Gazeta Online
O ex-prefeito de Viana Leonor Lube, o Nonô Lube, morreu na noite desta quinta-feira (19), aos 89 anos. Segundo familiares, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Estava em casa quando faleceu.
O político tinha cinco filhos e era um dos principais nomes da política de Viana. Nonô foi deputado estadual e prefeito da cidade por dois mandatos.
A última eleição vitoriosa dele foi em 2000, quando elegeu-se para comandar Viana, pelo PTB. A filha dele, Solange Lube, era a vice-prefeita.
Em 2004, ela sucedeu o pai ao vencer a eleição municipal e assumir a administração. Na esteira política de Nonô, ela também foi eleita deputada estadual.
Velório
O velório de Nonô Lube será realizado na Câmara Municipal de Viana, a partir das 7 horas da manhã de desta sexta-feira (20). O enterro está marcado para esta sexta, às 16 horas, no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória.

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