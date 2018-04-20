Morre Nonô Lube, ex-prefeito de Viana

Nonô Lube, morreu na noite desta quinta-feira (19), aos 89 anos Crédito: Montagem | Gazeta Online

O ex-prefeito de Viana Leonor Lube, o Nonô Lube, morreu na noite desta quinta-feira (19), aos 89 anos. Segundo familiares, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Estava em casa quando faleceu.

O político tinha cinco filhos e era um dos principais nomes da política de Viana. Nonô foi deputado estadual e prefeito da cidade por dois mandatos.

A última eleição vitoriosa dele foi em 2000, quando elegeu-se para comandar Viana, pelo PTB. A filha dele, Solange Lube, era a vice-prefeita.

Em 2004, ela sucedeu o pai ao vencer a eleição municipal e assumir a administração. Na esteira política de Nonô, ela também foi eleita deputada estadual.

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